Запрет англицизмов в рекламе, отмена рейсов на Ближний Восток и единый регистр беременных: что изменится для петербуржцев в марте

В России больше нельзя использовать иностранные слова в публичном пространстве, в Пулково отменили десяток рейсов в ОАЭ и еще ряд стран, а личные данные беременных занесут в специальный регистр: рассказываем, что изменится для петербуржцев в первые дни весны.
Запрет англицизмов
С 1 марта в России вступил в силу закон, запрещающий использовать иностранные слова в публичном пространстве. Как говорится в пояснительной записке, он призван защитить русский язык и сократить применение англицизмов на территории страны.
В первую очередь ограничение касается рекламы, а именно указателей, табличек, вывесок и других носителей (при этом допускается их дублирование на иностранных языках). Запрет также распространяется на информацию, размещенную на официальных сайтах отечественных компаний и СМИ.
Кроме того, закон запрещает использовать латиницу в коммерческих названиях жилых комплексов, если речь идет о рекламе новых объектов недвижимости. Теперь застройщики обязаны использовать только кириллицу. Исключения составляют товарные знаки, фирменные наименования и знаки обслуживания. Нарушителям грозит штраф до полумиллиона рублей.
Уточнение полномочий РКН
Документ, вступивший в силу 1 марта, перечисляет «угрозы целостности, устойчивости и безопасности» Рунета, а также регламент их выявления и реагирования со стороны РКН, Минцфиры и ФСБ. Он будет действовать до 2032 года.
При обнаружении таких угрозы РКН по согласованию с другими ведомствами может управлять работой сети связи общего пользования: перенаправлять интернет-трафик через специальное оборудование, вводить фильтрацию, блокировать ресурсы и выдавать обязательные для операторов предписания.
На этом фоне в соцсетях уже несколько месяцев обсуждают изоляцию российского интернета от глобального. При этом власти неоднократно заявляли, что таких планов у них нет. Так, глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский, комментируя ситуацию ТАСС, подчеркнул, что речи об отключении от зарубежных сервисов не идет.
Режим закрытого неба на Ближнем Востоке
Соответствующее ограничение на полеты в ОАЭ и другие страны региона будут действовать до 3 марта. Как уточнили Собака.ru в пресс-службе аэропорта Пулково, с 28 февраля по настоящее время отменены 10 рейсов. При этом еженедельно из Петербурга выполняется 27 рейсов (это порядка 11 тысяч пассажиров).
Ситуация с авиасообщением обострилась после начала боевых действий в Иране. По данным Ассоциации туроператоров России, почти 40 % рейсов международных перевозчиков отменили или перенесли из-за закрытия воздушного пространства в регионе.
Запрет фильмов и сериалов, дискредитирующих «традиционные ценности»
С 1 марта в России изменились правила проката отечественных и зарубежных картин. Минкульт вправе отказать в выдаче соответствующего удостоверения или отозвать уже выданное, если сочтет, что лента дискредитирует «традиционные ценности».
Такие фильмы и сериалы запрещено распространять не только в кинотеатрах, но и в интернете. Владельцы аудиовизуальных сервисов и социальных сетей обязаны не допускать размещения подобных материалов, а после получения требования Роскомнадзора — удалить их в течение суток.
Переход перевозчиков на отечественный автопром
С 1 марта в России вступил в силу закон о локализации такси. Теперь для перевозки пассажиров автомобиль должен иметь высокую долю российских комплектующих или быть выпущен по специальному инвестконтракту, заключенному с марта 2022 по март 2025 года.
Машины, уже внесенные в реестр такси до 1 марта, менять не потребуется — их владельцам разрешили работать до истечения срока службы такого транспорта. Самозанятым и ИП позволили использовать иномарки до 2033 года, но их доля в регионе не должна превышать 25 %.
Новые правила обучения в автошколах
С 1 марта в России изменился порядок подготовки водителей: для получателей прав категории B увеличили обязательный минимум практики — с 38 до 42 часов, а обучение по категориям C и D и подготовку для работы в такси разрешили проходить не только в автошколах, но и напрямую в таксопарках и профильных транспортных компаниях.
Теорию теперь можно изучать дистанционно — с использованием специального программного обеспечения, которое фиксирует посещаемость и результаты учеников. Кроме того, автошколы обновили программу: переработали курс первой помощи при ДТП, а также добавили темы о взаимодействии с пользователями электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности и применении электронных документов (включая цифровые водительские права и электронный полис ОСАГО).
Ограничение на автосписание средств клиента за подписку
Российские онлайн-платформы больше не могут снимать деньги с банковской карты, если пользователь отвязал ее от личного кабинета. Новые правила касаются любых цифровых продуктов с регулярными платежами — стримингов, онлайн-кинотеатров, облачных хранилищ, игр, образовательных платформ и приложений. При этом они не распространяются на сервисы, предлагающие регулярную доставку товаров — например, продуктов или витаминов.
Запуск единого регистра беременных
С 1 марта в России заработал сервис, в который вошла информация о женщинах, вставших на учет на раннем сроке (до 12 недель), данные о тяжелых акушерских осложнениях, результатах родов и врожденных патологиях у новорожденных.
Система также аккумулирует сведения о хронических и сопутствующих заболеваниях пациенток — включая диабет, сердечно-сосудистые и психические расстройства, онкологию. Аналогичный сервис уже опробовали в Москве: он анализирует показатели здоровья и на основе анамнеза рассчитывает вероятность осложнений.
Новые сроки оплаты ЖКХ
С марта этого года квитанции за жилищно-коммунальные услуги будут приходить не первого, а пятого числа каждого месяца, а крайний срок их оплаты перенесли с 10-го на 15-е. После вступления новых правил в силу управляющие компании больше не могут устанавливать другие даты для внесения платежей.
