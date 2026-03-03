Запрет англицизмов в рекламе, отмена рейсов на Ближний Восток и единый регистр беременных: что изменится для петербуржцев в марте

Запрет англицизмов

С 1 марта в России вступил в силу закон, запрещающий использовать иностранные слова в публичном пространстве. Как говорится в пояснительной записке, он призван защитить русский язык и сократить применение англицизмов на территории страны.

В первую очередь ограничение касается рекламы, а именно указателей, табличек, вывесок и других носителей (при этом допускается их дублирование на иностранных языках). Запрет также распространяется на информацию, размещенную на официальных сайтах отечественных компаний и СМИ.

Кроме того, закон запрещает использовать латиницу в коммерческих названиях жилых комплексов, если речь идет о рекламе новых объектов недвижимости. Теперь застройщики обязаны использовать только кириллицу. Исключения составляют товарные знаки, фирменные наименования и знаки обслуживания. Нарушителям грозит штраф до полумиллиона рублей.

Уточнение полномочий РКН

Документ, вступивший в силу 1 марта, перечисляет «угрозы целостности, устойчивости и безопасности» Рунета, а также регламент их выявления и реагирования со стороны РКН, Минцфиры и ФСБ. Он будет действовать до 2032 года.

При обнаружении таких угрозы РКН по согласованию с другими ведомствами может управлять работой сети связи общего пользования: перенаправлять интернет-трафик через специальное оборудование, вводить фильтрацию, блокировать ресурсы и выдавать обязательные для операторов предписания.

На этом фоне в соцсетях уже несколько месяцев обсуждают изоляцию российского интернета от глобального. При этом власти неоднократно заявляли, что таких планов у них нет. Так, глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский, комментируя ситуацию ТАСС, подчеркнул, что речи об отключении от зарубежных сервисов не идет.