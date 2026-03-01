Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

ГАТИ планирует расширить контроль с помощью ИИ

В 2026 году нейросеть «Городовой» могут обучить выявлению еще девяти видов административных нарушений.

Fedorovekb / Shutterstock.com

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) намерена в 2026 году расширить перечень нарушений, которые фиксируются с помощью искусственного интеллекта. В частности, речь идет о нерасчищенных подходах к метро и другим общественно значимым объектам, несогласованной установке строительных лесов и вышек, а также о проблемах с вывозом снега и наледи, пишет «Фонтанка.ру».

Как сообщили в инспекции, в прошлом году нейросетевой комплекс «Городовой» уже обучили выявлять пять новых типов нарушений — от снега и наледи на фасадах до незаконного размещения нестационарных торговых объектов и мусора на территориях. Только по этим направлениям вынесено 135 постановлений на сумму более 26 млн рублей.

Всего в 2025 году система работала по девяти административным составам: было оформлено 2630 постановлений на сумму свыше 183 млн рублей. Чаще всего фиксировались граффити, кондиционеры на лицевых фасадах и повреждения фасадов зданий.

В 2026 году список могут дополнить девятью новыми категориями. Среди них — неочистка проходов к общественным объектам (метро, торговые центры, парковки), отсутствие ограждений в зонах работ, складирование материалов, неисправное состояние рекламных конструкций и нарушения содержания строительных площадок.

Ранее мы рассказывали, что нейросеть будет следить за появлением сосулек на петербургских крышах.

