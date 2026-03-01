Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Для маркетплейсов введут единые правила отображения цен

Стоимость товара должна указываться одинаково вне зависимости от способа оплаты.

Semyon Prudiy / Shutterstock.com

В России планируют установить единые правила отображения цен на маркетплейсах — они не будут зависеть от выбранного способа платежа. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, сообщает ТАСС.

По его словам, соответствующие положения закреплены в новом законе о регулировании платформенной экономики. Документ также предусматривает проверку сведений о товарах через государственные информационные системы и реестры — включая данные о маркировке и сертификатах.

Кроме того, онлайн-платформы обяжут информировать покупателей о технической возможности предъявить продавцу требования по возврату товара ненадлежащего качества.

Мишустин отметил, что правительство продолжает работу над подзаконными актами. В частности, прошла стратегическая сессия с участием представителей крупнейших онлайн-платформ и офлайн-бизнеса. Также предусмотрены отдельные меры поддержки, в том числе для самозанятых, участвующих в программе добровольного социального пенсионного страхования.

