Циклон принесет дожди: вот прогноз погоды на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 1 марта, Петербург окажется под влиянием следующего циклона, центр которого в середине дня выйдет на юг акватории Ботнического залива. Он сохранит в регионе облачную погоду, пройдут дожди, местами по области с мокрым снегом.

Nelli Nekrasova / Shutterstock.com

«Температура воздуха +2…+4 градуса, в Ленинградской области 0…+5. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 марта, облачная погода. Осадки в виде дождя и мокрого снега, днем в отдельных районах небольшие. Ветер ночью юго-западный, западный, днем переходящий к северо-западному, северному умеренный. Температура воздуха в течение суток +1...+3 градуса. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем повышаться.

