В Смольном рассказали о планах по созданию театрального квартала в Коломне

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко прокомментировал концепцию театрального квартала, которую художественный руководитель Мариинский театр Валерий Гергиев представил президенту Владимир Путин, об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По словам Линченко, предполагаемая территория развития протянется от площади Труда и Дворца труда до пересечения Лермонтовского проспекта и Садовой улицы. Речь идет примерно о 12 кварталах в Адмиралтейском районе.

Как ранее сообщал Гергиев, идея предполагает формирование культурного кластера вокруг Мариинского театра с включением расположенных поблизости исторических зданий и учреждений. В числе обозначенных на карте объектов — Дворец труда и Никольские ряды.

Обсуждается также реставрация и частичная реконструкция исторической сцены Мариинского театра и расширение его инфраструктуры. Ранее театру передали часть помещений «Лендока» на Крюковом канале, а на Лермонтовском проспекте планируется создание новой сцены.