Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Смольном рассказали о планах по созданию театрального квартала в Коломне

Проект, представленный Валерием Гергиевым президенту, может охватить около 12 кварталов в Адмиралтейском районе.

Baturina Yuliya / Shutterstock.com

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко прокомментировал концепцию театрального квартала, которую художественный руководитель Мариинский театр Валерий Гергиев представил президенту Владимир Путин, об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По словам Линченко, предполагаемая территория развития протянется от площади Труда и Дворца труда до пересечения Лермонтовского проспекта и Садовой улицы. Речь идет примерно о 12 кварталах в Адмиралтейском районе.

Как ранее сообщал Гергиев, идея предполагает формирование культурного кластера вокруг Мариинского театра с включением расположенных поблизости исторических зданий и учреждений. В числе обозначенных на карте объектов — Дворец труда и Никольские ряды.

Обсуждается также реставрация и частичная реконструкция исторической сцены Мариинского театра и расширение его инфраструктуры. Ранее театру передали часть помещений «Лендока» на Крюковом канале, а на Лермонтовском проспекте планируется создание новой сцены.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: