Тепло и дожди: прогноз петербургских синоптиков на выходные

«Температура воздуха +2…+4 градуса, в Ленинградской области 0…+5. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 762 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 марта, преимущественно облачная погода. Небольшой дождь, ночью местами. Местами туман. Ветер ночью переменных направлений, днем южный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +1...+3. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.