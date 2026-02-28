Тепло и дожди: прогноз петербургских синоптиков на выходные

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 28 февраля, Петербург останется на периферии циклона, наполненного хорошо прогретыми и влажными воздушными массами атлантического происхождения. В такой ситуации в регионе сохранится облачная погода, местами пройдут небольшие дожди, а температура окажется на 4-5 градусов выше климатической нормы.
«Температура воздуха +2…+4 градуса, в Ленинградской области 0…+5. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 762 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 марта, преимущественно облачная погода. Небольшой дождь, ночью местами. Местами туман. Ветер ночью переменных направлений, днем южный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +1...+3. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.
