В Петербурге плюсовая температура — впервые за 61 день!

В Петербург пришла оттепель, уже утром 27 февраля столбики термометров показывают выше 0°C. Это происходит впервые с 28 декабря. 

fischers / Shuttestock

Потепление принес североатлантический циклон, который также ответственен за метель, накрывшую город вечером 26-го числа. Как сообщил Собака.ru главный синоптик Петербурга Александр Колесов днем 27 февраля в Петербурге ожидается дождь. 

Напомним, в последний раз положительную температуру фиксировали в Петербурге еще до Нового года, 28 декабря 2025 года. Таким образом, город жил при стабильно отрицательной температуре в течение 61 дня. Впрочем, Колесов добавляет, что пока плюсовая температура пришла в город относительно ненадолго. «Плюс в течение этих дней, начала марта, будет точно. Потом похолодает еще — числа 2-го [марта]», — сообщил главный синоптик в беседе с редакцией Собака.ru.

Ранее Александр Колесов в интервью Собака.ru рассказывал, что такие протяженные периоды отрицательных температур бывают в Петербурге раз в 10-15 лет. В последний раз столь длительные морозы фиксировались зимой 2009/2010 года. Тогда температура ушла в минус 13 декабря и не поднималась выше 0°C 76 дней. До этого, сходный по протяженности холодный период фиксировался зимой 1995/1996 годов. Тогда он составил 67 дней. 

В результате аномально длительных холодов водоемы Петербурга, в том числе реки и каналы, покрылись льдом и превратились в место прогулок петербуржцев. Финский залив полностью замерз впервые за полтора десятилетия

