В Петербурге плюсовая температура — впервые за 61 день!

Ранее Александр Колесов в интервью Собака.ru рассказывал, что такие протяженные периоды отрицательных температур бывают в Петербурге раз в 10-15 лет. В последний раз столь длительные морозы фиксировались зимой 2009/2010 года. Тогда температура ушла в минус 13 декабря и не поднималась выше 0°C 76 дней. До этого, сходный по протяженности холодный период фиксировался зимой 1995/1996 годов. Тогда он составил 67 дней.

В результате аномально длительных холодов водоемы Петербурга, в том числе реки и каналы, покрылись льдом и превратились в место прогулок петербуржцев. Финский залив полностью замерз впервые за полтора десятилетия.