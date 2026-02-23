Растущее атмосферное давление очистит небо от облаков: вот прогноз погоды на сегодня

«Температура воздуха -3…-5 градусов, в Ленинградской области -3…-8. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 февраля, облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ночью и в начале дня местами туман, изморозь. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью -11...-13 градусов, при прояснениях местами -16...-18, днем -4...-6. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.