В фонде капремонта сообщили о влиянии реагентов на фасады

Наибольшая нагрузка приходится на первые этажи зданий. Эта часть фасада регулярно контактирует с солью, реагентами, выхлопами автомобилей и уличной грязью, пишет MR7 со ссылкой на слова руководителя городского фонда капитального ремонта Леонида Вишневского на пресс-конференции в «Интерфаксе». Особенно уязвимы штукатурные фасады, которых много в центре города.

В фонде отмечают, что при проведении работ учитывают воздействие агрессивной среды: нижние уровни покрывают более устойчивыми и водоотталкивающими составами, а там, где это допускается без изменения исторического облика, устанавливают защитные элементы. Если фасад изначально выполнен из штукатурки до уровня асфальта, изменить его конструкцию нельзя.

Также подчеркивается, что состояние фасада зависит не только от качества капитального ремонта, но и от дальнейшей эксплуатации дома — регулярной очистки и правильной уборки снега у стен. Гарантия на работы подрядчиков фонда составляет пять лет.