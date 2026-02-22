Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В фонде капремонта сообщили о влиянии реагентов на фасады

В Петербурге соль и противогололедные средства оказывают негативное воздействие на состояние фасадов.

Kirill SFotoz / Shutterstock.com

Наибольшая нагрузка приходится на первые этажи зданий. Эта часть фасада регулярно контактирует с солью, реагентами, выхлопами автомобилей и уличной грязью, пишет MR7 со ссылкой на слова руководителя городского фонда капитального ремонта Леонида Вишневского на пресс-конференции в «Интерфаксе». Особенно уязвимы штукатурные фасады, которых много в центре города.

В фонде отмечают, что при проведении работ учитывают воздействие агрессивной среды: нижние уровни покрывают более устойчивыми и водоотталкивающими составами, а там, где это допускается без изменения исторического облика, устанавливают защитные элементы. Если фасад изначально выполнен из штукатурки до уровня асфальта, изменить его конструкцию нельзя.

Также подчеркивается, что состояние фасада зависит не только от качества капитального ремонта, но и от дальнейшей эксплуатации дома — регулярной очистки и правильной уборки снега у стен. Гарантия на работы подрядчиков фонда составляет пять лет.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: