Под Петербургом запустят крупнейшее производство для ВСМ

В Ленинградской области в 2026 году заработает крупнейший производственный полигон, где будут выпускать балки для мостов и эстакад высокоскоростной магистрали Москва — Петербург.

Собака.ru

Полигон «Пионер» оборудует холдинг «Нацпроектстрой». Площадка будет специализироваться на изготовлении пролетных строений для будущей ВСМ. Производство разместят непосредственно вдоль трассы магистрали — из-за габаритов конструкции невозможно перевозить по обычным дорогам, пишет РБК.

В компании «Дороги и Мосты» уточнили, что речь идет о многотонных железобетонных элементах весом около 700 тонн каждый. Для сравнения: в автодорожном строительстве применяют конструкции примерно в десять раз легче. Всего для проекта потребуется около 5 тысяч таких балок. На предприятии будут работать 939 человек.

Проект ВСМ Москва — Петербург предусматривает строительство 239 мостов и эстакад общей протяженностью около 180 километров. Магистраль пройдет по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. На маршруте запланированы 14 пассажирских остановок, а реализация проекта разделена на девять этапов.

Ранее мы рассказывали, что полномасштабное строительство ВСМ стартует в 2026 году.

