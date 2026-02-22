Циклон принес снегопады: вот прогноз погоды на воскресенье

«Температура воздуха -1…-3 градуса, в Ленинградской области 0…-5. Ветер западный 5-10 метров в секунду, во второй половине дня порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 746 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы, во второй половине дня показания барометров начнут расти», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 февраля, облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью переменных направлений, днём восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью -8...-10 градусов, днем -2...-4. На дорогах гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.