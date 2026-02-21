Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Петербурге создали первую в России 3D-модель подземного пространства

Власти города объявили о завершении работы над цифровой 3D-моделью подземного пространства Петербурга. Проект реализован совместно с учеными и стал первым подобным решением в стране.

Фото: телеграм-канал Кирилла Соловейчика // t.me/k_soloveichik

О завершении разработки сообщил глава комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Кирилл Соловейчик. По его словам, модель создана в рамках соглашения с Всероссийский геологический институт им. А.П. Карпинского, подписанного в 2024 году.

Обсуждение итогов проекта прошло на площадке научно-инновационного комплекса «Технополис-Политех» с участием представителей Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и геологического института, сообщает «ДП».

Основой для модели стали архивные геологические исследования Петербурга, предоставленные специалистами института. Разработчики отмечают, что проект позволил детально изучить подземное пространство мегаполиса и систематизировать данные в цифровом формате.

Следующим этапом станет создание полноценного цифрового двойника, который, по словам Соловейчика, позволит вывести управление подземной инфраструктурой на новый технологический уровень.

