Навстречу оттепелям: синоптики о погоде на выходные

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 21 февраля, Петербург попадет под влияние теплого сектора циклона, выходящего в центральные районы Скандинавии. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, лишь на северо-западе и севере области пройдет снег. Показания термометров будут активно расти и вплотную приблизятся к зоне оттепелей.

pdeminhiker / Shutterstock.com

«Температура воздуха 0…-2 градусов, в Ленинградской области 0…-5. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 756 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 февраля, облачно, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем снег. Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный умеренный, днем в прибрежных районах порывы сильного. Температура воздуха ночью -3...-5 градусов днем -1...-3. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем повышаться.

