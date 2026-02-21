Навстречу оттепелям: синоптики о погоде на выходные

«Температура воздуха 0…-2 градусов, в Ленинградской области 0…-5. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 756 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 февраля, облачно, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем снег. Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный умеренный, днем в прибрежных районах порывы сильного. Температура воздуха ночью -3...-5 градусов днем -1...-3. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем повышаться.