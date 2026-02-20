Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Петербург живет при отрицательной температуре уже больше 50 дней! Когда еще такое было? И видна ли на горизонте весна?

Финский залив может полностью замерзнуть впервые за полтора десятилетия! Петербуржцы гуляют, катаются на коньках и даже мотоциклах по замерзшим рекам. Все это благодаря аномально долгой минусовой температуре — оттепелей в городе не было с конца 2025 года. Сколько еще продлится неожиданно полноценная зима? Чувствуется ли уже приближение весны? И преодолеем ли мы отметку в 60 дней без плюсовой температуры? Отвечает главный синоптик Петербурга Александр Колесов!  

FOTOGRIN / Shutterstock

Петербург засыпает снегом, нас накрыл очередной циклон?

Да, сейчас к нам пришел южный циклон, который поднялся с Черного моря. Впрочем, его центр прошел чуть восточнее Петербурга, поэтому большого количества осадков, такого, как в Москве, у нас нет. Кроме того, сохраняется достаточно прохладная погода — до -11°C. 

Во второй половине пятницы циклон окончательно уйдет на восток, и снег закончится. Впрочем, ненадолго — впереди следующие циклоны. Уже в субботу, 21-го числа, днем, скорее всего, будет -1… -3°C, а в воскресенье — опять сильный ветер и метель.   

А дальше сново похолодает — в понедельник, 23 февраля, будет хороший день, без осадков. Температура вернется на уровень -8… -10°C. В этом смысле серьезно пока ничего не меняется. 

Получается, в плюсовую температуру мы так и не уйдем? Сколько мы уже живем при минусовой температуре?

Да, с 28 декабря у нас не было оттепелей и постоянно в городе минус (в общей сложности 53 дня, – прим. Собака.ru).

Личный опыт: как я попробовал айс-флоатинг в ледяной воде Финского залива

Давно такое было?

Так, чтобы февраль прошел без существенных оттепелей, случается достаточно часто. В прошлом году у нас весь месяц был с низкой температурой. И в 2023 году тоже, несмотря на оттепели, отрицательная температура сохранялась на протяжении практически всего февраля. 

А вот так, чтобы холодный период без плюсовой температуры охватывал бы не только февраль, но и январь… это случается намного реже. Обычно оттепели все же разбавляют общий холодный фон.

Так что этот год получается уникальный. С одной стороны, совсем жестоких морозов нету, с другой — отрицательная температура стоит на протяжении десятков дней подряд. При этом отрицательные температуры будут сохраняться еще примерно неделю. 

Sergey Anufriev / Shutterstock

Но ведь на следующей неделе вроде бы должна была прийти оттепель? 

Да, на сегодняшний день первое повышение температуры выше 0°C ожидается 27–28-го числа. То есть мы можем преодолеть отметку и в 60 дней подряд при отрицательной температуре. В прошлый раз такое было зимой 2009–2010 года, тогда холодная воздух не прогревался выше нуля 76 дней — с 13 декабря. 

А до этого, когда такое было в последний раз? Такие зимы случаются в Петербурге раз в 10–15 лет. Хотя и четкой закономерности нет, отмечает Александр Колесов. 

Так, до 2009 года столь устойчивый минус стоял в Петербурге зимой 1995/96 года. Тогда температура ушла в минус 18 декабря и продержалась там аж 67 дней. До этого, нечто подобное случалось зимой 1985/1986-го — тогда оттепелей в городе не наблюдалось 54 дня.

Однако сказать, что этот февраль выдался каким-то особо холодным, повторюсь, тоже нельзя. У нас почти нет очень низких температур. На сегодняшний момент средняя температура воздуха близка к показателями 2010 и 2011 годов. Тогда даже было чуть холоднее: среднемесячная температура составила -10…-11°C. Сейчас у нас, скорее всего, средняя температура будет выше -10°C. 

В то же время по-настоящему холодные феврали для нас — это когда средняя температура в районе -14°C… -17°C. 

И все же как так получилось?

Все начало года к нам не могли пробраться циклоны с запада — они уходили южнее, на Москву. В городе стояло повышенное атмосферное давление и сохранялась холодная воздушная масса благодаря сибирскому антициклону.  

Когда циклоны к нам все же прорывались, они все равно оказывались зимними и полноценных оттепелей не приносили. А почему так вышло? Такие условия сложились в атмосфере… как еще это объяснишь? Никак — можно только констатировать. 

В минувшие выходные в городе было -20°C — это уже в последний раз за зиму?

Ну нет, исключать очередного похолодания нельзя, в том числе до -20°C в марте. Давайте пока не отбрасывать подобную вероятность, особенно в ночное время.  

И все же приближение весны уже чувствуется?

Как я и сказал, вероятность первой оттепели 27-го числа очень высока. По последним данным, потепление может чуть задержаться, но, скорее всего, оно к нам придет. Так что если выдастся солнечный день с положительной температурой, все почувствуют, что да, похоже на весну. 

Однако на самом деле это будет временное потепление в связи с тем, что к нам подойдут циклоны, которые вынесут теплый воздух с Атлантики. После этого в любой момент холода могут вернуться. Поэтому говорить о том, что погода окончательно меняется на весеннюю, пока рано.

