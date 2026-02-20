Петербург живет при отрицательной температуре уже больше 50 дней! Когда еще такое было? И видна ли на горизонте весна?

Петербург засыпает снегом, нас накрыл очередной циклон?

Да, сейчас к нам пришел южный циклон, который поднялся с Черного моря. Впрочем, его центр прошел чуть восточнее Петербурга, поэтому большого количества осадков, такого, как в Москве, у нас нет. Кроме того, сохраняется достаточно прохладная погода — до -11°C.

Во второй половине пятницы циклон окончательно уйдет на восток, и снег закончится. Впрочем, ненадолго — впереди следующие циклоны. Уже в субботу, 21-го числа, днем, скорее всего, будет -1… -3°C, а в воскресенье — опять сильный ветер и метель.

А дальше сново похолодает — в понедельник, 23 февраля, будет хороший день, без осадков. Температура вернется на уровень -8… -10°C. В этом смысле серьезно пока ничего не меняется.