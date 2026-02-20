Петербург живет при отрицательной температуре уже больше 50 дней! Когда еще такое было? И видна ли на горизонте весна?

Финский залив может полностью замерзнуть впервые за полтора десятилетия! Петербуржцы гуляют, катаются на коньках и даже мотоциклах по замерзшим рекам. Все это благодаря аномально долгой минусовой температуре — оттепелей в городе не было с конца 2025 года. Сколько еще продлится неожиданно полноценная зима? Чувствуется ли уже приближение весны? И преодолеем ли мы отметку в 60 дней без плюсовой температуры? Отвечает главный синоптик Петербурга Александр Колесов!
Петербург засыпает снегом, нас накрыл очередной циклон?
Да, сейчас к нам пришел южный циклон, который поднялся с Черного моря. Впрочем, его центр прошел чуть восточнее Петербурга, поэтому большого количества осадков, такого, как в Москве, у нас нет. Кроме того, сохраняется достаточно прохладная погода — до -11°C.
Во второй половине пятницы циклон окончательно уйдет на восток, и снег закончится. Впрочем, ненадолго — впереди следующие циклоны. Уже в субботу, 21-го числа, днем, скорее всего, будет -1… -3°C, а в воскресенье — опять сильный ветер и метель.
А дальше сново похолодает — в понедельник, 23 февраля, будет хороший день, без осадков. Температура вернется на уровень -8… -10°C. В этом смысле серьезно пока ничего не меняется.
Получается, в плюсовую температуру мы так и не уйдем? Сколько мы уже живем при минусовой температуре?
Да, с 28 декабря у нас не было оттепелей и постоянно в городе минус (в общей сложности 53 дня, – прим. Собака.ru).
Давно такое было?
Так, чтобы февраль прошел без существенных оттепелей, случается достаточно часто. В прошлом году у нас весь месяц был с низкой температурой. И в 2023 году тоже, несмотря на оттепели, отрицательная температура сохранялась на протяжении практически всего февраля.
А вот так, чтобы холодный период без плюсовой температуры охватывал бы не только февраль, но и январь… это случается намного реже. Обычно оттепели все же разбавляют общий холодный фон.
Так что этот год получается уникальный. С одной стороны, совсем жестоких морозов нету, с другой — отрицательная температура стоит на протяжении десятков дней подряд. При этом отрицательные температуры будут сохраняться еще примерно неделю.
Но ведь на следующей неделе вроде бы должна была прийти оттепель?
Да, на сегодняшний день первое повышение температуры выше 0°C ожидается 27–28-го числа. То есть мы можем преодолеть отметку и в 60 дней подряд при отрицательной температуре. В прошлый раз такое было зимой 2009–2010 года, тогда холодная воздух не прогревался выше нуля 76 дней — с 13 декабря.
А до этого, когда такое было в последний раз? Такие зимы случаются в Петербурге раз в 10–15 лет. Хотя и четкой закономерности нет, отмечает Александр Колесов.
Так, до 2009 года столь устойчивый минус стоял в Петербурге зимой 1995/96 года. Тогда температура ушла в минус 18 декабря и продержалась там аж 67 дней. До этого, нечто подобное случалось зимой 1985/1986-го — тогда оттепелей в городе не наблюдалось 54 дня.
Однако сказать, что этот февраль выдался каким-то особо холодным, повторюсь, тоже нельзя. У нас почти нет очень низких температур. На сегодняшний момент средняя температура воздуха близка к показателями 2010 и 2011 годов. Тогда даже было чуть холоднее: среднемесячная температура составила -10…-11°C. Сейчас у нас, скорее всего, средняя температура будет выше -10°C.
В то же время по-настоящему холодные феврали для нас — это когда средняя температура в районе -14°C… -17°C.
И все же как так получилось?
Все начало года к нам не могли пробраться циклоны с запада — они уходили южнее, на Москву. В городе стояло повышенное атмосферное давление и сохранялась холодная воздушная масса благодаря сибирскому антициклону.
Когда циклоны к нам все же прорывались, они все равно оказывались зимними и полноценных оттепелей не приносили. А почему так вышло? Такие условия сложились в атмосфере… как еще это объяснишь? Никак — можно только констатировать.
В минувшие выходные в городе было -20°C — это уже в последний раз за зиму?
Ну нет, исключать очередного похолодания нельзя, в том числе до -20°C в марте. Давайте пока не отбрасывать подобную вероятность, особенно в ночное время.
И все же приближение весны уже чувствуется?
Как я и сказал, вероятность первой оттепели 27-го числа очень высока. По последним данным, потепление может чуть задержаться, но, скорее всего, оно к нам придет. Так что если выдастся солнечный день с положительной температурой, все почувствуют, что да, похоже на весну.
Однако на самом деле это будет временное потепление в связи с тем, что к нам подойдут циклоны, которые вынесут теплый воздух с Атлантики. После этого в любой момент холода могут вернуться. Поэтому говорить о том, что погода окончательно меняется на весеннюю, пока рано.
Комментарии (0)