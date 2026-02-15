Площадь льда в Финском заливе стала максимальной за 10 лет

В феврале 2026 года ледовый покров в Финском заливе достиг наибольшей площади за последнее десятилетие. Об этом сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на данные Финского метеорологического института.
По информации издания, толщина льда сейчас составляет от 10 до 40 сантиметров. Лед растянулся вдоль побережья и частично достиг Архипелагового моря между Ботническим и Финским заливами. При этом полностью акватория не замерзла: ледяные поля продолжают дрейфовать и смещаются в сторону финского побережья.
Последний раз сопоставимые показатели фиксировали зимой 2011 года — тогда значительная часть северной Балтики оказалась покрыта льдом. Максимальная площадь ледового покрова в этом сезоне, по данным метеорологов, была зафиксирована 25 февраля и составила 309 тысяч квадратных километров (речь идет о Балтийском море в целом).
Обычно наиболее плотный лед формируется в восточной части Финского залива. В последние годы из-за мягких зим прибрежные зоны нередко оставались без устойчивого покрова.
В Петербурге тем временем фиксируют аномально низкие температуры. По данным специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, утром 15 февраля в городе было до –23 градусов — так холодно в городе не было более двух лет.
Главный синоптик города Александр Колесов уточнил, что на большей части территории температура опускалась ниже –25 градусов, а днем воздух останется на 8–9 градусов ниже климатической нормы. По его словам, столь холодный день будет единичным, и уже в начале недели ожидается постепенное потепление.
