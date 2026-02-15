Площадь льда в Финском заливе стала максимальной за 10 лет

По информации издания, толщина льда сейчас составляет от 10 до 40 сантиметров. Лед растянулся вдоль побережья и частично достиг Архипелагового моря между Ботническим и Финским заливами. При этом полностью акватория не замерзла: ледяные поля продолжают дрейфовать и смещаются в сторону финского побережья.

Последний раз сопоставимые показатели фиксировали зимой 2011 года — тогда значительная часть северной Балтики оказалась покрыта льдом. Максимальная площадь ледового покрова в этом сезоне, по данным метеорологов, была зафиксирована 25 февраля и составила 309 тысяч квадратных километров (речь идет о Балтийском море в целом).

Обычно наиболее плотный лед формируется в восточной части Финского залива. В последние годы из-за мягких зим прибрежные зоны нередко оставались без устойчивого покрова.

В Петербурге тем временем фиксируют аномально низкие температуры. По данным специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, утром 15 февраля в городе было до –23 градусов — так холодно в городе не было более двух лет.

Главный синоптик города Александр Колесов уточнил, что на большей части территории температура опускалась ниже –25 градусов, а днем воздух останется на 8–9 градусов ниже климатической нормы. По его словам, столь холодный день будет единичным, и уже в начале недели ожидается постепенное потепление.