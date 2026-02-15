Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Петербурге выставят на торги квартиру придворного художника Николая II

В Санкт-Петербурге планируют продать с аукциона трехуровневую квартиру-мастерскую, которая до революции принадлежала одному из придворных художников императора Николая II.

Об этом сообщил глава аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров. По его словам, сейчас ведутся переговоры о включении объекта в ближайшие торги, пишет РИА «Новости».

«Мы обсуждаем представление на аукционе уникального объекта в Петербурге — трехуровневой квартиры-мастерской, принадлежавшей до революции одному из наиболее известных придворных художников Николая II», — рассказал Бурмистров.

Имя художника пока не раскрывается. Также не называются дата аукциона и стартовая стоимость лота. Подробности о нынешнем статусе здания и собственнике не уточняются.

