Таиланд может сократить безвизовый срок для россиян до 30 дней

Власти Таиланда рассматривают возможность уменьшения срока безвизового пребывания для туристов из 93 стран, включая Россию.

SHTV / Shutterstock.com

Сейчас граждане этих государств могут находиться в стране без визы до 60 дней. Министерство предлагает сократить этот срок вдвое — до 30 дней. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на секретаря Министерства туризма и спорта Наттрию Тавеевонг. По словам Тавеевонг, такие изменения не должны повлиять на туристический поток: средняя продолжительность поездки иностранцев в Таиланд составляет менее трех недель.

Тем, кто планирует остаться дольше месяца, по-прежнему будет доступна процедура продления пребывания.

Безвизовый лимит в 60 дней для граждан 93 стран действует с июля 2024 года. До этого россияне могли находиться в Таиланде без визы до 90 суток.

Ранее мы рассказывали, что 12 февраля открылся визовый центр Японии в Петербурге.

