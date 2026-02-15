Таиланд может сократить безвизовый срок для россиян до 30 дней

Сейчас граждане этих государств могут находиться в стране без визы до 60 дней. Министерство предлагает сократить этот срок вдвое — до 30 дней. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на секретаря Министерства туризма и спорта Наттрию Тавеевонг. По словам Тавеевонг, такие изменения не должны повлиять на туристический поток: средняя продолжительность поездки иностранцев в Таиланд составляет менее трех недель.

Тем, кто планирует остаться дольше месяца, по-прежнему будет доступна процедура продления пребывания.

Безвизовый лимит в 60 дней для граждан 93 стран действует с июля 2024 года. До этого россияне могли находиться в Таиланде без визы до 90 суток.

Ранее мы рассказывали, что 12 февраля открылся визовый центр Японии в Петербурге.