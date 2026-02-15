Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Петербурге появятся «умные» спортивные площадки

В 2026 году в трех районах города появятся первые «умные» спортивные площадки с тренажерами и цифровыми инструкциями. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Dmitry Bruskov / Shutterstock.com

Площадки оборудуют тренажерами с QR-кодами — по ним можно будет перейти к рекомендациям и проверить правильность выполнения упражнений. Как отметил Пиотровский, оборудование адаптируют в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«В этом году в трех районах города появятся «умные» спортивные площадки. Они оборудованы тренажерами с QR-кодами, по которым можно сверяться с правильной техникой выполнения упражнений. Очень важно, что они адаптированы в том числе для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья», — написал вице-губернатор в своем телеграм-канале.

Первые «умные» площадки откроются в Выборгском районе на проспекте Просвещения, в Кировском районе на улице Стойкости и во Фрунзенском районе на Купчинской улице.

В 2027–2028 годах город планирует открывать по две такие площадки ежегодно. На реализацию проекта в ближайшие три года направят 132 млн рублей.

