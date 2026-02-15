Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«Мороз и солнце…»: вот прогноз погоды на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 15 февраля, Петербург будет находиться под влиянием гребня антициклона. Вытянувшийся с запада, он сформирует в регионе относительно малооблачную и сухую погоду, при этом дневная температура воздуха будет на 8-9 градусов ниже средних многолетних показателей.

Ekaterina Pokrovsky / Shutterstock.com

«Температура воздуха -11…-13 градусов, в Ленинградской области -10…-15. Ветер южный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 февраля, облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков, местами изморозь. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью -14...-16 градусов, местами -18...-20, днем -8...-10. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

