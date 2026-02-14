В Петербурге возбудили уголовное дело из-за сноса здания бывшего завода

По данным ведомства, с 11 по 13 февраля 2026 года неустановленные сотрудники коммерческой организации начали частичный демонтаж здания в период, когда рассматривался вопрос о признании его объектом культурного наследия. В СК заявили, что действия были совершены «вопреки установленному федеральному и региональному законодательству» и причинили «существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства».

Вечером 13 февраля на территорию завода заехал экскаватор, специалисты приступили к разбору конструкций. Часть здания, выходящая на Новгородскую улицу, к этому моменту уже была разрушена, сообщает «ДП».

Незадолго до этого на портале антикоррупционной экспертизы появилось распоряжение КГИОП об отказе во включении здания в перечень объектов культурного наследия. Ранее градозащитники направляли две заявки на присвоение охранного статуса: по первой был получен отказ, вторая находилась на рассмотрении.

Демонтаж ведет компания «Гардиен», входящая в группу «Балтийская коммерция». На месте бывшего завода планируют построить 10-этажный жилой комплекс бизнес-класса.