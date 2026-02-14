На территории бывшего завода в центре Петербурга планируют создать научный кластер и апартаменты

На территории бывшего промышленного комплекса «Красный треугольник» в центре Санкт-Петербурга рассматривают возможность строительства апартаментов в рамках масштабной реновации. Об этом сообщает издание «Ведомости. Северо-Запад» со ссылкой на эфир радио Комсомольская правда, в котором выступил председатель Законодательного собрания города Александр Бельский.

По его словам, концепция развития площадки постепенно приобретает конкретные очертания. Основная идея связана с созданием научно-образовательного кластера, который должен привлечь инвесторов и новую инфраструктуру. Рассматривается размещение апартаментов, которые смогут арендовать участники образовательных программ и специалисты, работающие на территории кластера.

Разработка концепции долгое время затягивалась из-за сложной структуры собственности: на участке действовало большое количество владельцев, которым было трудно согласовать общие решения. Сейчас процесс продвигается, хотя и медленнее ожидаемого.

Историческая территория не раз становилась объектом внимания из-за происшествий. Летом 2024 года здесь произошел крупный пожар, а также обрушился переход между корпусами, что вызвало резонанс среди жителей района.

Промышленный комплекс занимает около 34 гектаров между Обводным каналом, Старо-Петергофским проспектом и улицей Розенштейна. Ансамбль включает более пятидесяти зданий, строительство которых началось еще в XIX веке. В последние годы здесь сосуществуют действующие производства, бизнес-пространства, фотостудии и спортивные площадки.

В мае прошлого года мы рассказывали, что Апраксин двор и «Красный треугольник» хотят отреставрировать к 2030 году.