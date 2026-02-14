Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

На территории бывшего завода в центре Петербурга планируют создать научный кластер и апартаменты

В историческом промышленном квартале на Обводном канале обсуждают крупную трансформацию: вместо заброшенных корпусов может появиться научно-образовательный кластер с апартаментами для временного проживания. Проект находится в стадии проработки и предполагает привлечение инвесторов.

Evgeny Haritonov / Shutterstock.com

На территории бывшего промышленного комплекса «Красный треугольник» в центре Санкт-Петербурга рассматривают возможность строительства апартаментов в рамках масштабной реновации. Об этом сообщает издание «Ведомости. Северо-Запад» со ссылкой на эфир радио Комсомольская правда, в котором выступил председатель Законодательного собрания города Александр Бельский.

По его словам, концепция развития площадки постепенно приобретает конкретные очертания. Основная идея связана с созданием научно-образовательного кластера, который должен привлечь инвесторов и новую инфраструктуру. Рассматривается размещение апартаментов, которые смогут арендовать участники образовательных программ и специалисты, работающие на территории кластера.

Разработка концепции долгое время затягивалась из-за сложной структуры собственности: на участке действовало большое количество владельцев, которым было трудно согласовать общие решения. Сейчас процесс продвигается, хотя и медленнее ожидаемого.

Историческая территория не раз становилась объектом внимания из-за происшествий. Летом 2024 года здесь произошел крупный пожар, а также обрушился переход между корпусами, что вызвало резонанс среди жителей района.

Промышленный комплекс занимает около 34 гектаров между Обводным каналом, Старо-Петергофским проспектом и улицей Розенштейна. Ансамбль включает более пятидесяти зданий, строительство которых началось еще в XIX веке. В последние годы здесь сосуществуют действующие производства, бизнес-пространства, фотостудии и спортивные площадки.

В мае прошлого года мы рассказывали, что Апраксин двор и «Красный треугольник» хотят отреставрировать к 2030 году.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: