Эксперимент редакции. Три парные, ведра-водопады и снежная комната: зачем идти в «Бассейн у Флагштока» ранней весной

Инсайт от хостес

В двух шагах от входа в «Бассейн у Флагштока» есть парковка, где можно оставить автомобиль. От станции «Зенит» тоже недалеко — пять минут пешком. Открывать онлайн-карту не придется: на выходе из метро сориентирует большой указатель, который сразу бросается в глаза.

Первое «вау» на ресепшене — внезапный инсайт от хостес. «Спуск в чашу — через женскую и мужскую раздевалки, поэтому вы не будете ходить по улице в одном купальнике», — отвечает она на мой вопрос о том, пригодится ли халат.

После оплаты билета выдают два браслета: красный или синий — от персонального шкафчика и зеленый — от святая святых, также известной как «зона SPA». Сеанс начинается по расписанию и длится три часа (по истечении этого времени задержка более чем на 10 минут обойдется в 200 рублей за каждые 5 минут).