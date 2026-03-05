Эксперимент редакции. Три парные, ведра-водопады и снежная комната: зачем идти в «Бассейн у Флагштока» ранней весной

Прошлым летом в Петербурге появился круглогодичный бассейн (с подогревом!) под открытым небом, расположенный прямо в акватории Финского залива. Может ли заплыв в -2 быть приятным, что стоит взять с собой (кроме решимости) и чем еще заняться внутри всесезонного комплекса, выяснила редактор Собака.ru Инна Метелькова.
Инсайт от хостес
В двух шагах от входа в «Бассейн у Флагштока» есть парковка, где можно оставить автомобиль. От станции «Зенит» тоже недалеко — пять минут пешком. Открывать онлайн-карту не придется: на выходе из метро сориентирует большой указатель, который сразу бросается в глаза.
Первое «вау» на ресепшене — внезапный инсайт от хостес. «Спуск в чашу — через женскую и мужскую раздевалки, поэтому вы не будете ходить по улице в одном купальнике», — отвечает она на мой вопрос о том, пригодится ли халат.
После оплаты билета выдают два браслета: красный или синий — от персонального шкафчика и зеленый — от святая святых, также известной как «зона SPA». Сеанс начинается по расписанию и длится три часа (по истечении этого времени задержка более чем на 10 минут обойдется в 200 рублей за каждые 5 минут).
«Как в Баден-Баден»
В женской раздевалке — мягкий свет, много места и по-скандинавски минималистичный интерьер: деревянные шкафчики с сенсорными замками, мягкие пуфы из экокожи, огромные зеркала от пола до потолка. Дальше по коридору — душевые кабины, за которыми начинается тот самый спуск в бассейн.
Для вечера вторника посетительниц неожиданно много: подслушав несколько разговоров, прихожу к выводу, что большинство приехали из других районов после работы. «Вы первый раз?» — интересуюсь у своей соседки. «Хожу сюда раз в пару недель. Здесь как на горячих источниках в Баден-Бадене». Я не очень понимаю эту аналогию, но скоро пойму.
В облаке пара
После интригующего смол-тока заканчиваю переодевание и направляюсь к бассейну. Спуск в него оформлен в виде пологой лестницы с невысокими ступенями. Первое впечатление после погружения — вода не пахнет хлоркой и у нее оптимальная температура (от 28°C до 32°C).
Всего пара гребков — и я у шторки, которая сохраняет тепло в помещении и отделяет его от улицы. За ней играет легкий джаз и мерцают яркие огни. Это отвлекает от тревожной мысли о предстоящем выходе из зоны комфорта. Собираюсь с духом и выплываю на мороз, но попадаю в облако пара, которое мягко стелется над поверхностью чаши. Сравнение с немецкими термами обретает смысл.
Банная шапочка
Видимость местами нулевая, но в облаке пара различимы подсвеченный силуэт небоскреба Лахта Центр и неоновая надпись «Газпром Арена» на фасаде стадиона. Приближение других посетителей можно распознать лишь по звуку. При этом ощущения на удивление приятные: контраст прохладного воздуха и теплой воды не шокирует, как это бывает при окунании в ледяную купель после парной.
Спустя пять минут привыкаешь и забываешь, что находишься на улице. К реальности возвращает только вид на обледеневший мостик и стоящих на нем спасателей в огромных пуховиках. Правда, через некоторое время мерзнут голова и шея, но эта проблема решается головным убором. У меня была банная шапочка, и, когда я ее надела, уровень комфорта вырос в несколько раз.
Ведра-водопады и снежная комната
Плавание в бассейне можно чередовать с походами в парные. Здесь их несколько: русская баня, финская сауна и турецкий хамам. Первая — самая популярная: в ней много места, и раз за сеанс проходят коллективные парения.
Пар везде подается автоматически, а температура держится на отметке 85 градусов и не снижается, несмотря на нескончаемый поток посетителей, которые то и дело открывают и закрывают двери.
У каждой парной есть душевые кабины, ведра-водопады для шоковых обливаний, а также зоны отдыха с подогреваемыми лежаками или мягкой мебелью, кулерами с горячей и холодной водой и вендинговыми автоматами со снеками.
Для любителей острых ощущений оборудована отдельная комната, где с потолка на пол падает снег. Его нужно собирать в банную шайку, поэтому, предвидя вопросы, отвечаю: полежать в сугробе не получится.
Лайфхак для одиноких
Редкий ветер с Финского залива позволяет разглядеть посетителей. Абсолютное большинство составляют молодые девушки, которые снимают вау-контент для соцсетей и плещутся у женской раздевалки, чтобы бегать к шкафчику за смартфоном.
За ними следуют влюбленные пары: они держатся в стороне, предпочитая наслаждаться обществом друг друга под нежное кружение снежинок. Еще одну группу составляют спортсмены — для них выделены отдельные дорожки, где можно тренироваться, не мешая остальным гостям.
Атмосфера в бассейне располагает не только к дружеской встрече и романтическому свиданию, но и к новым знакомствам: в облаке пара легко наткнуться на будущего мужа или жену. Я стала свидетельницей начала как минимум одной истории любви.
