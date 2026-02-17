Где кататься на беговых лыжах? Советуют глава ЦВЗ «Манежа», директор Александринского театра и другие герои Собака.ru

Морозы отступают, а значит, наступает идеальное время для активного отдыха на свежем воздухе. Если катки уже надоели, а дрифт на льду и айс-флоатинг — слишком экстремальны, можно достать из шкафа беговые лыжи. Где кататься этой зимой — узнали у Анны Яловой, главы ЦВЗ «Манеж», Александра Малича, директора Александринского театра и других героев «Собака.ru», а по совместительству — евангелистов лыжного спорта.
Анна Ялова в «Охта Парке»
Анна Ялова
директор Центрального выставочного зала «Манеж»
Я катаюсь в нескольких местах, но с точки зрения инфраструктуры мне особенно нравится «Охта Парк». Здесь есть прокат инвентаря и даже сервис по полировке лыж. В перерывах между тренировками можно перекусить в кафе или ресторане, а после заглянуть в SPA — и это отдельное удовольствие.
Все трассы хорошо освещены, поэтому поездку легко подстроить под свое расписание: можно приехать днем, когда на солнце искрится снег, или вечером, когда горят фонари. В обоих случаях впечатления будут совершенно разными, но одинаково приятными. А еще лыжня проложена прямо в лесу: катаешься и любуешься заснеженными деревьями.
Сюда не очень удобно добираться на автобусе или электричке, поэтому этот вариант больше подходит владельцам личных автомобилей. Это, пожалуй, единственное ограничение. Зато такую поездку легко совместить с долгожданной встречей с друзьями: всегда приятнее отдыхать большой компанией, а не в одиночку.
Александр Малич на территории учебно-тренировочного центра «Кавголово»
Александр Малич
директор Александринского театра
Чаще всего я катаюсь в учебно-тренировочном центре «Кавголово». В Петербурге и пригороде есть проблема с освещенными трассами, а здесь можно тренироваться при свете фонарей. Для меня это место стало «тем самым» еще и потому, что именно здесь я встретил тренера, который поставил меня на лыжи.
В «Кавголово» профессиональная и одновременно очень красивая трасса. Один из ее участков проходит вдоль живописного озера и железной дороги. Если приехать сюда после захода солнца, можно наблюдать, как в темноте проносятся вечерние электрички — будто в мультфильме Хаяо Миядзаки. А так как лыжня многоуровневая, полюбоваться этим зрелищем можно с разных ракурсов.
Здесь стоят специальные пушки, поэтому не нужно ждать первого снега. Еще на территории базы есть теплые раздевалки с душем, а с этого года — прокат и магазин инвентаря. Для любителей «зависнуть» по полной работает гостиница, где часто останавливаются олимпийцы из российских сборных. Также открыта столовая, где удастся перекусить после гонки. А для автомобилистов оборудована парковка.
Я люблю приезжать сюда не только зимой, но и летом. Трасса асфальтирована, поэтому на ней тренируются и на лыжероллерах. Так что повод для поездки есть круглый год. Единственное, я рекомендую следить за расписанием. Если нет соревнований — можно смело ехать.
В «Кавголово» можно приехать, даже если вы новичок, но лучше сразу найти себе инструктора. Здесь много специалистов и даже школ, которые помогут встать на лыжи или почувствовать себя на них более уверенно. Важно понимать, что эта трасса не подходит для классической прогулки среди сосен с остановками на чай из термоса. Если вы ищете такой досуг, то лучше выбрать другое место.
Дмитрий Ялов на одной из трасс в Ленобласти
Дмитрий Ялов
директор проектного офиса национальной цифровой транспортно-логистической платформы (НЦТЛП), президент Федерации лыжных гонок Ленобласти
Среди менее очевидных и не самых массовых мест я бы выделил строящийся курорт «Ярви-Резорт» в Приозерском районе Ленобласти, где недавно проложили лыжероллерную трассу длиной около двух километров. Это не самая близкая к Петербургу локация, но пока еще уединенная и этим заметно выделяется среди других.
Зимой это место нравится мне своей природой. Вокруг — заснеженные деревья, которыми можно любоваться со смотровых площадок. По рельефу лыжня заметно легче, чем в учебно-тренировочном центре «Кавголово», поэтому подходит начинающим лыжникам. Ее готовят ратраком, поэтому она получается более ровной и удобной, чем лесные трассы, которые готовят снегоходами.
Сейчас у этой локации есть одно ограничение: инфраструктуры почти нет. Гостиница, вокруг которой оборудована лыжня, еще строится, а добраться из города можно только на личном автомобиле. Сюда стоит ехать, заранее подготовившись и не рассчитывая на привычный сервис. В перспективе, когда комплекс введут в эксплуатацию, он может стать популярным местом для всесезонного отдыха — по аналогии с крупными курортами Северо-Запада.
Андрей Степаненко с супругой на территории базы «Прибой»
Андрей Степаненко
генеральный директор Российского аукционного дома (РАД), вице-президент Федерации лыжных гонок Петербурга
Для меня «то самое» место — база «Прибой» в Зеленогорске. Сейчас она находится в депрессивном состоянии: ее инфраструктура не обновлялась примерно с 1980-х годов. Здесь есть прокат инвентаря, теплая раздевалка, парковка для автомобилей — и, собственно, все. Несмотря на это, местная лыжня привлекает тысячи поклонников активного отдыха своей красотой. В их числе — и чиновники. Я, например, знаю, что эту трассу в свое время любила Валентина Матвиенко.
Мне нравится хвойный лес, а здесь растут сосна, ель, лиственница и, по-моему, даже кедр. Я советую ехать сюда во второй половине февраля, в марте или в первую неделю апреля. В это время солнце уже пригревает деревья, и здесь витает невероятный запах хвои. Такой воздух хочется вдыхать полной грудью, не говоря уже о том, что это полезно для здоровья. Бонусов местному пейзажу добавляют озера, которые встречаются на пути.
В перспективе рядом с базой «Прибой» город построит лыжно-биатлонный стадион: насколько мне известно, уже было поручение губернатора, внесены поправки в генплан и правила землепользования и застройки, а также выделены первые средства на проектирование. Это будет не огромный комплекс на тысячи метров, а аккуратно вписанный в окружающий ландшафт объект со всей необходимой инфраструктурой.
