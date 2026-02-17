Где кататься на беговых лыжах? Советуют глава ЦВЗ «Манежа», директор Александринского театра и другие герои Собака.ru

Александр Малич

директор Александринского театра

Чаще всего я катаюсь в учебно-тренировочном центре «Кавголово». В Петербурге и пригороде есть проблема с освещенными трассами, а здесь можно тренироваться при свете фонарей. Для меня это место стало «тем самым» еще и потому, что именно здесь я встретил тренера, который поставил меня на лыжи.

В «Кавголово» профессиональная и одновременно очень красивая трасса. Один из ее участков проходит вдоль живописного озера и железной дороги. Если приехать сюда после захода солнца, можно наблюдать, как в темноте проносятся вечерние электрички — будто в мультфильме Хаяо Миядзаки. А так как лыжня многоуровневая, полюбоваться этим зрелищем можно с разных ракурсов.

Здесь стоят специальные пушки, поэтому не нужно ждать первого снега. Еще на территории базы есть теплые раздевалки с душем, а с этого года — прокат и магазин инвентаря. Для любителей «зависнуть» по полной работает гостиница, где часто останавливаются олимпийцы из российских сборных. Также открыта столовая, где удастся перекусить после гонки. А для автомобилистов оборудована парковка.

Я люблю приезжать сюда не только зимой, но и летом. Трасса асфальтирована, поэтому на ней тренируются и на лыжероллерах. Так что повод для поездки есть круглый год. Единственное, я рекомендую следить за расписанием. Если нет соревнований — можно смело ехать.

В «Кавголово» можно приехать, даже если вы новичок, но лучше сразу найти себе инструктора. Здесь много специалистов и даже школ, которые помогут встать на лыжи или почувствовать себя на них более уверенно. Важно понимать, что эта трасса не подходит для классической прогулки среди сосен с остановками на чай из термоса. Если вы ищете такой досуг, то лучше выбрать другое место.