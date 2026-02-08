В Петербурге к 2030 году построят три новых снегоплавильных пункта

О планах по строительству новых объектов стало известно на заседании комиссии ЗакСобрания по городскому хозяйству. По данным «Водоканала Санкт-Петербурга», текущий зимний сезон не является рекордным по объему снега: на начало февраля в город поступило около 1,3 млн кубометров. Для сравнения, в сезоне 2018/19 этот показатель достигал примерно 3 млн кубометров, а в 2021/22 — около 4 млн, сообщает «Фонтанка».

В настоящее время в Петербурге работают 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных пунктов общей производительностью 101,5 тыс. кубометров в сутки. Объекты оснащены системами видеонаблюдения, доступ к ним имеют организации, заключившие соответствующие договоры.

Новые пункты планируется разместить на улице Руставели, Коннолахтинском проспекте и улице Ворошилова. В конце января был определен подрядчик для проектирования объекта на улице Руставели стоимостью 37,7 млн рублей. Также заключены контракты на проектирование ремонта действующих снегоплавильных пунктов на набережной Обводного канала и Краснопутиловской улице.

Очереди из самосвалов у пунктов приема снега объясняют техническими особенностями работы оборудования и неравномерной нагрузкой в течение дня. В часы пик выгрузка может замедляться. В комитете по благоустройству отмечают, что полностью отказаться от мест временного складирования снега невозможно: только с улично-дорожной сети ежедневно поступает около 59 тыс. кубометров, при этом 40% объема приходится на другие территории города.