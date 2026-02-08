Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Петербурге к 2030 году построят три новых снегоплавильных пункта

В Санкт-Петербурге до 2030 года планируют ввести в эксплуатацию три новых стационарных снегоплавильных пункта. В «Водоканале» сообщили, что действующих мощностей достаточно, однако город продолжит расширять инфраструктуру.

Leonid Andrukhov / Shutterstock.com

О планах по строительству новых объектов стало известно на заседании комиссии ЗакСобрания по городскому хозяйству. По данным «Водоканала Санкт-Петербурга», текущий зимний сезон не является рекордным по объему снега: на начало февраля в город поступило около 1,3 млн кубометров. Для сравнения, в сезоне 2018/19 этот показатель достигал примерно 3 млн кубометров, а в 2021/22 — около 4 млн, сообщает «Фонтанка».

В настоящее время в Петербурге работают 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных пунктов общей производительностью 101,5 тыс. кубометров в сутки. Объекты оснащены системами видеонаблюдения, доступ к ним имеют организации, заключившие соответствующие договоры.

Новые пункты планируется разместить на улице Руставели, Коннолахтинском проспекте и улице Ворошилова. В конце января был определен подрядчик для проектирования объекта на улице Руставели стоимостью 37,7 млн рублей. Также заключены контракты на проектирование ремонта действующих снегоплавильных пунктов на набережной Обводного канала и Краснопутиловской улице.

Очереди из самосвалов у пунктов приема снега объясняют техническими особенностями работы оборудования и неравномерной нагрузкой в течение дня. В часы пик выгрузка может замедляться. В комитете по благоустройству отмечают, что полностью отказаться от мест временного складирования снега невозможно: только с улично-дорожной сети ежедневно поступает около 59 тыс. кубометров, при этом 40% объема приходится на другие территории города.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: