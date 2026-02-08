В Петербурге создадут четыре технологические долины

О создании новых инновационных центров сообщил губернатор Александр Беглов в обращении по случаю Дня российской науки. По его словам, технологические долины станут современной инфраструктурой, объединяющей ведущие вузы, научные организации и компании.

Петербург занимает лидирующие позиции в национальном рейтинге научно-технологического развития регионов. Каждый пятый экономически активный житель города работает в сфере науки и образования, более 70 тысяч человек заняты исследованиями и разработками.

Почти 45% исследователей в городе — моложе 39 лет, что выше среднего показателя по стране. В Петербурге действует система поддержки молодых ученых от школьников до докторов наук.

«Наука и новые технологии — один из десяти приоритетов развития Петербурга на ближайшие годы», — отметил губернатор Беглов.