Облачно, местами небольшой снег: петербургские синоптики о погоде сегодня

«Температура воздуха -7…-9 градусов, в Ленинградской области -6…-11. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 февраля, облачно, ночью с прояснениями. Небольшой снег, ночью местами. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -12...-14 градусов, днем -6...-8. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.