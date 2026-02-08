Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Облачно, местами небольшой снег: петербургские синоптики о погоде сегодня

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 8 февраля, по периферии антициклона с центром над востоком акватории Балтийского моря, на территорию Петербурга продолжат поступать обширные поля облаков, местами осыпаясь небольшим снегом. При этом температурные показатели ожидаются на 4-5° ниже климатической нормы.
 

Andrei Kholmov / Shutterstock.com

«Температура воздуха -7…-9 градусов, в Ленинградской области -6…-11. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 февраля, облачно, ночью с прояснениями. Небольшой снег, ночью местами. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -12...-14 градусов, днем -6...-8. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

