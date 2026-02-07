Эстония закрывает ночное движение на границе с Россией

С 24 февраля автомобильные пункты пропуска Лухамаа и Койдула на границе с Россией будут открыты только с 7:00 до 19:00, ночью пересечь границу будет нельзя. Ограничения вводятся на три месяца.
Налогово-таможенный департамент Эстонии сообщил, что ограничения связаны со снижением числа пересечений и необходимостью перераспределить ресурсы. По окончании трех месяцев режим работы пунктов пропуска могут пересмотреть, пишет «Фонтанка».
Перевозчики уже начали корректировать расписание. Ecolines оставляет один дневной рейс в обоих направлениях между Петербургом и Таллином: из Петербурга автобус отправляется в 6:00, прибытие в Таллин в 17:10; из Таллина — в 11:30 с прибытием в Петербург в 22:25. Lux Express также планирует дневные рейсы и свяжется с пассажирами, купившими билеты на ночные отправления после 24 февраля.
Рейсы через Нарву сохраняются, но автомобильный пункт закрыт на ремонт, поэтому пассажирам приходится проходить границу пешком. В ночное время пункт также закрыт, а ожидание в очередях может занимать несколько часов.
