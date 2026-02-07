В России разработают единые правила регулирования искусственного интеллекта

Инициатива предполагает формирование правовой базы для работы с ИИ-технологиями. В частности, планируется определить критерии, по которым нейросети будут относиться к отечественным разработкам, а также ввести обязательную маркировку контента, созданного с использованием искусственного интеллекта. Отдельно будет урегулирован вопрос авторского права, пишет РИА Новости.

Документ должен закрепить права и обязанности участников рынка, а также установить меры ответственности. В числе задач — создание единой терминологии для устранения разночтений и повышение прозрачности правоприменительной практики.

Особый акцент предполагается сделать на применении ИИ в чувствительных сферах, включая здравоохранение, правосудие, образование и обеспечение общественной безопасности. По оценке правительства, регулирование необходимо для снижения потенциальных рисков при использовании технологий в этих областях.

При этом новые требования на текущем этапе не планируется распространять на коммерческий сектор, за исключением объектов критической инфраструктуры.

Дмитрий Григоренко отметил, что распространение искусственного интеллекта становится массовым, что усиливает потребность в понятных и прозрачных правилах. По его словам, ключевая задача — выстроить баланс между предотвращением возможных угроз и сохранением темпов технологического развития.