Небольшой снег и холодный воздух: вот прогноз погоды на выходные

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 7 февраля, Петербург будет ощущать влияние периферии очередного барического максимума, формирующегося над Скандинавией. В такой ситуации в регионе сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдёт небольшой снег.

Olga Visavi / Shutterstock.com

«Температура воздуха -10…-12 градусов, в Ленинградской области -9…-14. Ветер северный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 764 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 февраля, облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -12...-14 градусов, местами до -17, днем -7...-9. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днём существенно не изменится.

