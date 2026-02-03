Где взять февральский номер журнала Собака.ru

Номер о драгоценностях — это сверкающее вау! Каждый февраль редакция Собака.ru исследует (в белых ювелирных перчатках и не дыша!), чем живет ювелирное ис­кусство в России: фасеточная брошь Posié вступает в марьяж с турмалиновым перстнем Parure Atelier, драгоценные серьги Mercury пускают 46 бриллиантовых «груш» в многокаратный фейерверк, золотые клавиши браслета FerriFirenze на бис играют крещендо.

Эксклюзив! Блогер-миллионница, фронтвумен зумеров и главная русская miu-miu-girl Лиза Барашик играет divorce party на весь интернет, излучает тонну обаяния и выдает психологический туториал по преодолению брейкапа (учитесь, миллениалы!).

Свадьба — это суперконтент! Определили самые модные стайлингкоры торжества на 2026 год (готика! трэп! аутло! дворцы и усадьбы!) в компании топовых невест (Мария Миногарова-Горчилина заносит нож над тортом-лебедем, Дарья Цыпилева врывается на автомойку в олдскуль­ном мерседесе, Ксения Соловьева устраивает ханимун мечты). А еще вот вам бесценный гид (из первых рук!) по лучшим платьям, локациям, укладкам, мейку и цветам (антуриумы vs одуванчики!).

Плюс! Гид по брачным ритуалам от антрополога и верховного свадьбоведа страны Светланы Адоньевой (упаковывает заговоры и магические практики в книжные блокбастеры!).