Назвали сроки восстановления обрушившейся парковки Ладожского вокзала

Работы планируют завершить в 2026 году. Пока усилили оставшиеся конструкции парковки для безопасности пассажиров. Специалисты занимаются проверкой их несущей способности. Окончательное заключение планируют представить до февраля-марта.

Фото: NataVilman / Shutterstock.com

Напомним, часть парковки Ладожского вокзала обрушилась на платформу в конце октября 2025 года. С момента инцидента закрыли парковку и пешеходный проход со стороны улицы Зольной.

Сейчас проводят обследование проблемного участка. Изучают несущие конструкции и их несущую способность. В целях безопасности усилили оставшиеся конструкции парковки. Окончательные заключения должны представить до февраля-марта, пишет «КП-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Как только появится экспертное заключение, будут рассматривать возможность открыть проходы для пассажиров с Зольной улицы.

«Сроки могут скорректироваться по итогам экспертизы — в приоритете безопасность людей», — отметили в ОЖД.

