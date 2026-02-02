Открытие визового центра Японии, новые правила семейной ипотеки и три выходных: что ждет петербуржцев в феврале

Индексация социальных выплат, пособий и компенсаций

С 1 февраля их размер увеличился на 5,6 %, следует из постановления за подписью председателя правительства Михаила Мишустина. Так, сумма сертификата на материнский капитал на первого ребенка теперь составит 729 тысяч рублей. С полным перечнем изменений можно ознакомиться по этой ссылке.

Новые условия выдачи семейной ипотеки

С 1 февраля можно получить лишь один льготный кредит под 6 % на семью. Ранее его могли оформить оба супруга. Повторно воспользоваться программой удастся после погашения первого займа и при рождении еще одного ребенка.

Новые правила возврата техники

С 1 февраля можно требовать разницу в цене с учетом износа и года выпуска товара. Соответствующие поправки в закон «О защите прав потребителей» касаются смартфонов, ноутбуков, телевизоров, бытовых приборов, автомобилей и другой технически сложной техники.

