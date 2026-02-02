Открытие визового центра Японии, новые правила семейной ипотеки и три выходных: что ждет петербуржцев в феврале

В России проиндексировали социальные выплаты и изменили условия выдачи семейной ипотеки, а в Петербурге открыли новый центр для оформления японских виз и первый в мире музей-квартиру Айн Рэнд. Об этих и других новостях февраля — в материале Собака.ru.
Индексация социальных выплат, пособий и компенсаций
С 1 февраля их размер увеличился на 5,6 %, следует из постановления за подписью председателя правительства Михаила Мишустина. Так, сумма сертификата на материнский капитал на первого ребенка теперь составит 729 тысяч рублей. С полным перечнем изменений можно ознакомиться по этой ссылке.
Новые условия выдачи семейной ипотеки
С 1 февраля можно получить лишь один льготный кредит под 6 % на семью. Ранее его могли оформить оба супруга. Повторно воспользоваться программой удастся после погашения первого займа и при рождении еще одного ребенка.
Новые правила возврата техники
С 1 февраля можно требовать разницу в цене с учетом износа и года выпуска товара. Соответствующие поправки в закон «О защите прав потребителей» касаются смартфонов, ноутбуков, телевизоров, бытовых приборов, автомобилей и другой технически сложной техники.
Открытие визового центра Японии
Центр заработает с 12 февраля по адресу: Стремянная улица, 21/5. Сумма сбора составит 970 рублей. При этом оформление визы для граждан России, стран СНГ и Грузии останется бесплатным. Минимальный срок рассмотрения документов — четыре рабочих дня.
Кадровые перестановки в Смольном
Со 2 февраля председателем комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями стала Елена Разумишкина (бывшая глава администрации Центрального района), а председателем комитета по транспорту — Денис Минкин (бывший директор ГУП «Горэлектротранс»). Администрацию Центрального района возглавил Александр Векслер — теперь без приставки «врио».
Открытие первого в мире музея-квартиры Айн Рэнд
Мемориальное пространство в историческом доме на Невском проспекте, 120 открылось 2 февраля. По этому адресу также заработал международный центр интеллектуальных дискуссий.
Три выходных подряд в честь празднования Дня защитника Отечества
Россияне будут отдыхать 21, 22 и 23 февраля. После этого их ждет четырехдневная рабочая неделя.
Приостановка выдачи канадских виз
Визовые центры в Петербурге и других городах России больше не оформляют разрешения на въезд в страну.
Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией
Упростить поездки между странами планируют с конца февраля или начала марта, сообщил «РИА Новости» директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. Соответствующее соглашение стороны подписали в конце прошлого года.
Ограничения движения в семи районах Петербурга
В центре города со 2 по 8 февраля изменится схема проезда по улице Черняховского, а на юге с 1 февраля по 20 декабря ограничат движение по Пулковскому шоссе у развязки с Дорогой в аэропорт. С другими изменениями можно ознакомиться на официальном сайте ГАТИ.
Завершение капремонта на станции метро «Площадь Восстания»
С 26 февраля вестибюль № 1 вернется к прежнему графику и будет работать с 05:40 до 00:25. Ранее с 16:15 до 20:00 действовало ограничение на вход из-за капремонта эскалаторов.
Комментарии (0)