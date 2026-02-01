Петербуржцы выступили за рост цен на парковку в центральных районах

Жители центральных районов Санкт-Петербурга обращаются к городским властям с предложениями увеличить стоимость платной парковки. Об этом сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков в эфире телеканала «Санкт-Петербург», передают «Ведомости. Северо-Запад».

По его словам, проблема нехватки парковочных мест остается актуальной, особенно в зимний период, когда из-за снега сокращается число доступных мест во дворах. Повышение тарифов, по мнению горожан, может снизить нагрузку на уличные парковки и упростить доступ к ним для владельцев резидентных разрешений.

«От многих жителей мы получаем требование еще увеличить цену, чтобы увеличить количество свободных парковочных мест для жителей, которые имеют парковочные разрешения», — подчеркнул Поляков.

Вице-губернатор добавил, что в центральных районах города около 80% парковочных мест занимают автомобили резидентов. В частности, один из жителей Петроградского района предложил установить стоимость парковки на уровне 600 рублей в час.

С октября 2025 года в Петербурге действует система динамического ценообразования: тарифы варьируются от 100 до 360 рублей в час в зависимости от загруженности конкретного участка. Ранее в Смольном заявляли, что до конца 2026 года пересмотр тарифов и границ платной парковочной зоны не планируется. При этом власти города намерены ужесточить ответственность за неоплату парковки — штрафы для физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут увеличить до 5000 рублей, для юридических лиц — до 30 тыс. рублей.