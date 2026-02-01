Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Петербурге планируют строительство многоуровневых перехватывающих парковок

Власти Санкт-Петербурга начинают проектирование многоуровневых перехватывающих парковок для снижения транспортной нагрузки на центр города.

Bo_Bo / Shutterstock.com

В Петербурге приступают к проектированию многоуровневых перехватывающих парковок. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков, передает «Фонтанка».

По его словам, такие парковки необходимы для регулирования транспортных потоков, в том числе автомобилей, направляющихся в центральные районы города. Власти рассчитывают стимулировать автовладельцев пересаживаться на общественный транспорт: при двукратном использовании карты «Подорожник» стоянка на перехватывающей парковке будет бесплатной.

Поляков напомнил, что в 2025 году в городе открылись перехватывающая парковка у станции метро «Рыбацкое» и городская стоянка в Кронштадте. Временные автостоянки также действуют у онкокластера в Парголово и на Конюшенной площади. Сейчас в Петербурге функционируют 13 городских и 18 перехватывающих парковок.

Ранее мы рассказывали, что Санкт-Петербург первым в стране внедрит оплату парковки цифровым рублем. 

