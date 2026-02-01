Вероятность осадков невелика, холодно: о погоде в воскресенье

«Температура воздуха -14…-16 градусов, в Ленинградской области -13…-18, местами до -23. Ветер северо-восточный 3-87 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 771 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 февраля, облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -13...-15 градусов, днем -8...-10. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.