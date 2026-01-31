Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В России ожидается рост цен на смартфоны на 10–30%

Производители смартфонов предупредили российских ритейлеров о повышении закупочных цен, из-за чего стоимость гаджетов в рознице может вырасти уже весной.

Wongsakorn 2468 / Shutterstock.com

Производители смартфонов уведомили российских ритейлеров о предстоящем росте цен на продукцию в диапазоне 10–30%. Смартфоны, закупленные по обновленным прайс-листам, поступят в магазины весной 2026 года, сообщают «Известия».

Рост цен связан с дефицитом микросхем памяти на мировом рынке. Значительная часть производственных мощностей сегодня задействована в выпуске комплектующих для ИИ-решений, что привело к сокращению поставок чипов для потребительской электроники. В результате увеличилась стоимость как оперативной, так и встроенной памяти, что напрямую отразилось на себестоимости смартфонов.

Наиболее заметное подорожание ожидается в среднем и верхнем ценовых сегментах, а также среди моделей с увеличенным объемом памяти. При этом существенный рост возможен и в бюджетном сегменте, поскольку доля памяти в структуре затрат таких устройств выше по сравнению с другими компонентами. В зависимости от бренда и конфигурации смартфоны могут подорожать на 15–30%.

Повышение цен началось еще в конце 2025 года и затронуло новые поставки большинства производителей. Участники рынка отмечают, что проблема удорожания и нехватки комплектующих сохранится в течение всего 2026 года, а рост цен будет происходить поэтапно по мере поступления новых партий устройств.

В то же время ряд крупных продавцов заявляют об отсутствии планов по немедленному повышению цен для конечных покупателей. По оценкам участников рынка, стабилизация ситуации возможна в среднесрочной перспективе — в 2027–2029 годах.

