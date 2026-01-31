В Петербурге рассматривают альтернативную схему расширения аэропорта Пулково

Власти Петербурга рассматривают новый вариант развития аэропорта Пулково. Об этом 30 января сообщил журналистам генеральный директор управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев.

По его словам, первую очередь расширения предлагается начать с возведения северной галереи, которая будет примыкать к основному терминалу и зоне международных линий. Изначально планировалось, что работы стартуют с южной галереи у терминала «Пять стаканов», обслуживающего внутренние рейсы, сообщает «Фонтанка».

После завершения строительства северной галереи туда временно перенесут внутренние вылеты. Затем на месте «Пяти стаканов» начнется строительство нового терминала для внутренних авиалиний. Архитектурно он будет отсылать к советскому зданию, при этом его функциональное наполнение сделают современным.

После ввода нового терминала внутренние рейсы вернутся в «Пять стаканов», а северную галерею начнут использовать для международных направлений.

Инициатором пересмотра концепции, по словам Сергеева, выступил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Ранее мы рассказывали, что из Шереметьево в Пулково можно будет летать без паспорта.