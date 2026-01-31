Холодно: вот прогноз погоды на выходные от синоптиков

«Температура воздуха -12…-14 градусов, в Ленинградской области -11…-16, местами до -20. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 775 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 февраля, переменная облачность. Местами слабый снег, изморозь. Ветер северный, северо-восточный ночью от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью -18...-20 градусов, местами -24...-26, днем -13...-15. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.