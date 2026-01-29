Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Москву засыпает рекордными снегопадами, дальше они придут в Петербург? А на выходных правда будет -24℃?

В Москве третий день подряд идут обильные снегопады, по подсчетам РБК, высота снежного покрова в столице составила 60 см, что в два раза выше роста средней собаки породы вельш-корги. Еще немного и уровень снега на улицах превысит рекорд 1994 года — тогда сугробы достигали 61 см. Собака.ru узнала у главного синоптика Петербурга Александра Колесова, ждать ли прихода таких же снегопадов в Северную столицу.

Коллаж DALL-E

Эпичная битва циклона с антициклоном 

Как поясняет Колесов, причина рекордных московских снегопадов в столкновении двух огромных воздушных потоков. С одной стороны, над большей частью России стоит огромный сибирский антициклон, который ответственен за ясную и очень морозную погоду. С другой — к Москве подошел атлантический циклон, который несет много сравнительно теплого и влажного воздуха. 

Как объясняет эксперт, циклон пытался пройти вглубь страны, но так и не смог пробиться через холодные воздушные массы. В итоге влага, которую он принес, превратилась в снег, которым и засыпает столицу.

«Поскольку циклону деваться в этой ситуации некуда, все это продолжается несколько дней кряду. В результате количество снега получается достаточно большим», — отмечает синоптик.

Землю правда ждет новый Ледниковый период? А когда? И что будет с Петербургом и Москвой?

С юга на север или с севера на юг?

Нередко циклоны, которые сначала вызывают мощные осадки в Москве, затем приходят и в Петербург. Однако в этот раз такого произойти не должно, говорит Александр Колесов. Дело как раз в том, что снежный циклон пришел к Москве не с юга, а с запада. Поэтому если он и будет смещаться, то ниже по карте. 

«Сейчас у нас повторения московского сценария не будет, — поясняет синоптик. — У нас благодаря все тому же сибирскому антициклону без осадков. Причем ясная погода с нами сравнительно надолго. Более того, вскоре снегопады прекратятся и в Москве — антициклон смещается на юг, отжимая облачность от Москвы».

Anton Malkov / Shutterstock

Кульминация холода

Сибирский антициклон не только защищает Петербург от экстремальных осадков, но и приводит к тому, что в городе сохраняется устойчивая морозная погода. Колесов отмечает: «холода ниже -10℃ с нами надолго». 

«Как минимум следующая неделя также будет морозная, — говорит главный синоптик Петербурга. — Ничего, что способствовало бы серьезному потеплению, в прогнозе не видно. Начало февраля мы проведем в зимней погоде».

Уже 29-го числа ночью на юге города фиксировались температуры в -20… -21℃, хотя в центре температуры пока выше. По словам Колесова, сейчас «есть перспективы, что в выходные будет ниже -20℃», однако пока прогноз синоптиков менее радикален — от -16℃ до -18℃ в городе. В некоторых районах Ленобласти столбики термометров будут показывать до -30℃. 

Такая погода сохранится до понедельника, после чего температура вернется к отметкам в районе -10℃, заключает Колесов. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: