Москву засыпает рекордными снегопадами, дальше они придут в Петербург? А на выходных правда будет -24℃?

Эпичная битва циклона с антициклоном

Как поясняет Колесов, причина рекордных московских снегопадов в столкновении двух огромных воздушных потоков. С одной стороны, над большей частью России стоит огромный сибирский антициклон, который ответственен за ясную и очень морозную погоду. С другой — к Москве подошел атлантический циклон, который несет много сравнительно теплого и влажного воздуха.

Как объясняет эксперт, циклон пытался пройти вглубь страны, но так и не смог пробиться через холодные воздушные массы. В итоге влага, которую он принес, превратилась в снег, которым и засыпает столицу.

«Поскольку циклону деваться в этой ситуации некуда, все это продолжается несколько дней кряду. В результате количество снега получается достаточно большим», — отмечает синоптик.