Москву засыпает рекордными снегопадами, дальше они придут в Петербург? А на выходных правда будет -24℃?

В Москве третий день подряд идут обильные снегопады, по подсчетам РБК, высота снежного покрова в столице составила 60 см, что в два раза выше роста средней собаки породы вельш-корги. Еще немного и уровень снега на улицах превысит рекорд 1994 года — тогда сугробы достигали 61 см. Собака.ru узнала у главного синоптика Петербурга Александра Колесова, ждать ли прихода таких же снегопадов в Северную столицу.
Эпичная битва циклона с антициклоном
Как поясняет Колесов, причина рекордных московских снегопадов в столкновении двух огромных воздушных потоков. С одной стороны, над большей частью России стоит огромный сибирский антициклон, который ответственен за ясную и очень морозную погоду. С другой — к Москве подошел атлантический циклон, который несет много сравнительно теплого и влажного воздуха.
Как объясняет эксперт, циклон пытался пройти вглубь страны, но так и не смог пробиться через холодные воздушные массы. В итоге влага, которую он принес, превратилась в снег, которым и засыпает столицу.
«Поскольку циклону деваться в этой ситуации некуда, все это продолжается несколько дней кряду. В результате количество снега получается достаточно большим», — отмечает синоптик.
С юга на север или с севера на юг?
Нередко циклоны, которые сначала вызывают мощные осадки в Москве, затем приходят и в Петербург. Однако в этот раз такого произойти не должно, говорит Александр Колесов. Дело как раз в том, что снежный циклон пришел к Москве не с юга, а с запада. Поэтому если он и будет смещаться, то ниже по карте.
«Сейчас у нас повторения московского сценария не будет, — поясняет синоптик. — У нас благодаря все тому же сибирскому антициклону без осадков. Причем ясная погода с нами сравнительно надолго. Более того, вскоре снегопады прекратятся и в Москве — антициклон смещается на юг, отжимая облачность от Москвы».
Кульминация холода
Сибирский антициклон не только защищает Петербург от экстремальных осадков, но и приводит к тому, что в городе сохраняется устойчивая морозная погода. Колесов отмечает: «холода ниже -10℃ с нами надолго».
«Как минимум следующая неделя также будет морозная, — говорит главный синоптик Петербурга. — Ничего, что способствовало бы серьезному потеплению, в прогнозе не видно. Начало февраля мы проведем в зимней погоде».
Уже 29-го числа ночью на юге города фиксировались температуры в -20… -21℃, хотя в центре температуры пока выше. По словам Колесова, сейчас «есть перспективы, что в выходные будет ниже -20℃», однако пока прогноз синоптиков менее радикален — от -16℃ до -18℃ в городе. В некоторых районах Ленобласти столбики термометров будут показывать до -30℃.
Такая погода сохранится до понедельника, после чего температура вернется к отметкам в районе -10℃, заключает Колесов.
