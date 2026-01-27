Панорама ледовой трассы, кабели со дна Ладоги и рабочее место начальника штаба: что стоит увидеть в музее «Штаб автомобилистов Дороги жизни»

Деревянный дом, в котором расположен современный музей, внешне мало отличается от других построек в деревне Коккорево. Внимание привлекает лишь небесно-голубой фасад, выделяющий его на фоне монохромного колера соседних строений. Между тем в этих стенах принимали решения, которые каждый день влияли на судьбы людей в блокадные годы.

Здание построили в 1937 году для начальной школы. В 1941-м, когда замерзла Ладога и возникли условия для создания ледовой трассы, сюда переехал командный пункт Дороги жизни. Здесь на протяжении нескольких месяцев работали специалисты, отвечавшие за состояние и безопасность магистрали. От них напрямую зависели снабжение города и эвакуация ленинградцев.

Первая экспозиция, посвященная работе сотрудников штаба, открылась в доме после Великой Отечественной войны. В нее входили подлинные предметы, которые местные жители и ветераны приносили из семейных архивов, поднимали со дна озера или находили на местах сражений.

В позднесоветский период у здания сменился собственник, и существование народного музея оказалось под угрозой. Уже в наши дни, после вмешательства неравнодушных коккоревцев и Следственного комитета, дом выкупила администрация Ленинградской области и передала его музейно-мемориальному комплексу «Дорога жизни».