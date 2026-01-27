Панорама ледовой трассы, кабели со дна Ладоги и рабочее место начальника штаба: что стоит увидеть в музее «Штаб автомобилистов Дороги жизни»

Этот музей появился стараниями ветеранов, которые собирали первые экспонаты после войны. Десятилетиями он оставался народным и существовал благодаря энтузиазму своих основателей, но затем чуть не исчез после смены собственника здания. Спустя годы внимание к нему привлекла обеспокоенная общественность — и его вновь открыли для посетителей, но теперь как филиал музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни». Собака.ru побывала в музее после его обновления и рассказывает, что в нем стоит увидеть и как кураторы работали с памятью о памяти.
О музее «Штаб автомобилистов Дороги жизни»
Деревянный дом, в котором расположен современный музей, внешне мало отличается от других построек в деревне Коккорево. Внимание привлекает лишь небесно-голубой фасад, выделяющий его на фоне монохромного колера соседних строений. Между тем в этих стенах принимали решения, которые каждый день влияли на судьбы людей в блокадные годы.
Здание построили в 1937 году для начальной школы. В 1941-м, когда замерзла Ладога и возникли условия для создания ледовой трассы, сюда переехал командный пункт Дороги жизни. Здесь на протяжении нескольких месяцев работали специалисты, отвечавшие за состояние и безопасность магистрали. От них напрямую зависели снабжение города и эвакуация ленинградцев.
Первая экспозиция, посвященная работе сотрудников штаба, открылась в доме после Великой Отечественной войны. В нее входили подлинные предметы, которые местные жители и ветераны приносили из семейных архивов, поднимали со дна озера или находили на местах сражений.
В позднесоветский период у здания сменился собственник, и существование народного музея оказалось под угрозой. Уже в наши дни, после вмешательства неравнодушных коккоревцев и Следственного комитета, дом выкупила администрация Ленинградской области и передала его музейно-мемориальному комплексу «Дорога жизни».
Виктория Тарасова
куратор обновленной экспозиции, творческий директор бюро музейной сценографии «Метаформа»
Когда мы сюда пришли, от народного музея частично оставался один зал. Поэтому мы примерно знаем, как он выглядел. Современный музей во многом на него похож. Возможно, это не точное повторение, но мы старались максимально сохранить настроение места.
Многие экспонаты, которые вы здесь увидите, участники тех событий создавали своими руками. Мы взяли этот материал за основу новой концепции, то есть по сути работали с памятью о памяти. Обновленная экспозиция выстроена вокруг подлинных предметов и личных историй создателей первой экспозиции.
Панорама ледовой трассы
Первое, что видят посетители внутри, — живописное панно с изображением трассы, проложенной по льду Ладожского озера в первую зиму блокады. Две колонны машин едут в разных направлениях: одна — в Ленинград, другая — из него. Лучи прожекторов прорезают ночное небо. Артиллеристы стреляют из орудий. Санитарка тащит раненого в палатку. В похожем медпункте служила Ольга Писаренко — первая хранительница народного музея.
Авторы этой работы — Владимир Петерсон и Леонид Гальперин. Первый был художником. Второй в Великую Отечественную войну командовал 64-м отдельным дорожно-эксплуатационным батальоном и дошел до Берлина. По его эскизам в столице Германии построили первую Арку Победы из дерева. В мирное время он работал архитектором и проектировал пионерские лагеря, в том числе знаменитый «Орленок» в Туапсе. Леонид Гальперин и сам изображен на этой работе — с фонариком в руках.
Панораму создавали пять лет — с 1969 по 1974 год — и завершили к открытию народного музея. Несмотря на то, что за ней долго не ухаживали, она неплохо сохранилась, поэтому её восстановление не стало проблемой для реставраторов. Панорама наглядно демонстрирует, каких усилий потребовала организация Дороги жизни.
Виктория Тарасова
куратор обновленной экспозиции, творческий директор бюро музейной сценографии «Метаформа»
Впервые увидев панораму, мы поняли, что этот экспонат должен остаться на своем месте. Тот же подход мы применили к другим материалам, которые входили в первую экспозицию. Мы немного их отреставрировали, но в остальном они остались такими, какими были задуманы основателями народного музея.
Реальные фотографии времен блокады Ленинграда
Многие снимки, представленные на деревянных стендах (к слову, тоже исторических), изначально хранились в семейных архивах жителей Коккорева и соседних деревень. После окончания Великой Отечественной войны их передали в народный музей. Попав в руки Ольги Писаренко и её единомышленников, они стали частью первой экспозиции.
Фотографии фиксируют тяжелые будни работников ледовой трассы в период блокады Ленинграда: на одной из них исхудавшие мужчины строят временный мост, на другой — совсем юные девочки-регулировщицы дежурят на посту и чистят снег, на третьей — отряд солдат вытаскивает автомобиль, провалившийся под лед. Некоторые из снимков можно увидеть только здесь: они существуют в единственном экземпляре и никогда не публиковались в широком доступе.
Виктория Тарасова
куратор обновленной экспозиции, творческий директор бюро музейной сценографии «Метаформа»
Все фотографии, с которыми мы работали, можно условно разделить на две группы. К первой я бы отнесла снимки, которые уже были оформлены на деревянных стендах нашими предшественниками, а также снимки, которые мы нашли в пленке за печкой. Вторая группа фотографий поступила от потомков оформителей первой экспозиции — например, родственников Леонида Гальперина.
Альбомы ветеранов
Это документальные свидетельства, собранные самими участниками событий. В обновленной экспозиции для них отведено особое место — на отдельной полке в первом зале.
В толстых альбомах с ярко-алыми обложками — десятки фотографий, на которых запечатлены водители, механики, ремонтники и другие специалисты, обеспечивавшие работу Дороги жизни.
Эти сборники создавали ветераны Великой Отечественной войны: они отбирали и вклеивали снимки, делали подписи и выстраивали композицию страниц. Теми же людьми выполнены исторические схемы и плакаты, которые тоже сохранились и представлены в современном музее.
Виктория Тарасова
куратор обновленной экспозиции, творческий директор бюро музейной сценографии «Метаформа»
Работая с материалами, которые оставили ветераны, невозможно не почувствовать масштаб их подвига. В текстах, которые они написали, почти нет сентиментальности, привычной нам сегодня, когда мы говорим о блокаде Ленинграда. Несмотря на болезненные воспоминания, эти люди объединились, чтобы сделать важное дело — основать народный музей.
Кабели со дна Ладожского озера
В обновленной экспозиции также представлены подлинные предметы, поступившие из разных фондов. Среди них — кабели, поднятые со дна Ладожского озера. Во время блокады они обеспечивали Ленинград топливом, светом и связью. После Великой Отечественной войны их демонтировали и передали в музеи.
О каждом из этих экспонатов подробно рассказывает экскурсовод. Так, самой сложной была прокладка электрического кабеля, соединившего город с Волховской ГЭС. Чтобы свет мог гореть хотя бы два часа в сутки, требовалось проложить пять линий проводов по дну Ладоги. Для этого на берегу организовали лагерь, где в основном работали женщины. Несмотря на тяжелые условия труда, попасть туда стремились многие: там кормили три раза в день и давали хлеб без примесей.
Кабель раскручивали вручную и грузили в трюм баржи, которую затем выводил в озеро буксир. Далее водолазы погружались с ним на глубину до 18-20 метров, нарезали на участки и поднимали обратно на поверхность, чтобы соединить между собой с помощью специальных муфт. В качестве изоляции использовали бумагу для купюр, пропитанную канифолью, — поэтому такой кабель также называют «денежным». Все работы проводили ночью из-за близости линии фронта.
Рабочее место начальника штаба
Еще одна часть обновленной экспозиции посвящена личности начальника штаба Михаила Александровича Нефёдова. По профессии он был моряком, но именно руководство ледовой трассой стало для него делом жизни. Нефёдов делал всё возможное, чтобы обезопасить движение по магистрали. Так, изначально автомобили шли по ночам без фар — для маскировки. Михаил Александрович доказал, что свет необходимо включать: водители лучше видели путь и друг друга. В результате машины реже сталкивались и реже проваливались в Ладожское озеро.
В современном музее представлена интерактивная инсталляция, посвященная рабочему месту Нефёдова. Михаил Александрович изображен сидящим за столом с исписанными листами бумаги. По словам экскурсовода, у него всегда была при себе записная книжка. В нее он заносил свои наблюдения. Цитаты из этих заметок транслируются через проектор. Оригиналы дневника хранятся в семейном архиве потомков руководителя штаба. Несколько лет назад они были опубликованы в виде книги, которую можно приобрести в местной лавке.
Нефёдов погиб в 1943 году во время пожара на складе: при взрыве снаряда один из осколков попал ему в висок. Михаилу Александровичу было 44 года, когда его похоронили на территории Александро-Невской лавры. Незадолго до этого был подписан документ о его возвращении на флот.
Виктория Тарасова
куратор обновленной экспозиции, творческий директор бюро музейной сценографии «Метаформа»
Мы считаем, что интерактивные инсталляции и другие технологические решения стали для подлинных предметов деликатной «рамкой», которая расширила возможности для погружения в историю места и людей, связанных с ним.
В целом современный музей получился очень лаконичным. При обновлении экспозиции мы использовали простые формы — это было принципиально важно. Нам хотелось, чтобы за внешней усложненностью всё еще был виден невероятный труд наших предшественников.
