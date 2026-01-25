Из-за сильных морозов в Петербурге объявили желтый уровень опасности

«По информации Росгидрометцентра на территории Петербурга с 00 до 10:00 часов 26 января сохраняется действие «желтого» уровня погодной опасности из-за низкой температуры воздуха», — уточнили в городской администрации.

В Смольном призвали жителей города проявлять повышенную осторожность. По данным синоптиков, в ближайшие двое суток в Петербурге сохранится влияние антициклона, сопровождающееся морозной погодой. Ожидается переменная облачность и понижение температуры до -17 градусов. Отдельно отмечалось, что ночью в Петербурге и Ленинградской области местами возможны морозы до -25.

Гидрометцентр России предупредил о сильных заморозках в ночь на 26 января. В отдельных районах Петербурга температура может опуститься до -20 градусов, в Ленинградской области — до -25. Согласно прогнозу петербургского Гидрометцентра, в понедельник вероятность осадков в городе составит 91 процент, температура воздуха будет варьироваться от -16 градусов ночью до 11 днем.

Ранее сообщалось, что в выходные в Петербурге ожидались морозы до -23 градусов. Из-за влияния барического гребня температура в городе остается значительно ниже среднесуточных значений. По прогнозам, к 27 января антициклон уступит место циклону, который принесет осадки.