Утраченные и закрытые здания Петербурга стали доступны в формате виртуальных туров

В Петербурге появился проект виртуальных туров по зданиям, которые закрыты для посещения, находятся в аварийном состоянии или уже снесены. Его автор — краевед и исследователь заброшенной архитектуры Александр Треугольников.

По словам автора, виртуальные туры позволяют не только «посетить» объект, не выходя из дома, но и сохранить его цифровую копию на случай утраты. Именно участившиеся случаи сноса и разрушения исторических зданий подтолкнули его к созданию проекта, сообщает MR7.

Треугольников на протяжении многих лет посещал заброшенные особняки, дачи и промышленные объекты, недоступные большинству горожан. Сначала он ограничивался фотосъемкой, а затем начал создавать панорамные снимки, которые легли в основу виртуальных туров.

Как отмечает краевед, идею комбинировать классическую фотографию с панорамной съемкой он реализовал не сразу, и часть объектов была утрачена еще до создания цифровых копий. Тем не менее, он считает важным продолжать работу, даже если сохранить удалось не все.

За несколько лет автору удалось создать панорамы для виртуальных туров по 20 объектам. Один из них — кожевенный завод Парамонова, также известный как «Коминтерн», — уже утрачен: здания на Васильевском острове были полностью снесены в октябре 2025 года.

Процесс создания туров, по словам Треугольникова, технически несложен, но требует значительных временных затрат. Панорамы 360 градусов собираются из 15–20 отдельных снимков, которые затем вручную дорабатываются в графическом редакторе. Именно на этом этапе уходит большая часть времени.

Отдельные панорамы объединяются в единый маршрут, позволяющий пользователю перемещаться по зданию, осматривать фасады, интерьеры, подвалы и чердаки. Масштаб туров зависит от размера объекта: от нескольких десятков панорам для небольших зданий до сотен и тысяч — для промышленных комплексов. Так, укороченная версия тура по заводу «Красный треугольник» включает около 800 панорам, а по мясокомбинату имени Кирова («Самсон») — порядка 1500.

В открытом доступе уже размещены виртуальные туры по восьми объектам, включая усадьбу Чернова, здание Главпочтамта, дом Бака, бывшее ПТО имени Кирова, дачу Строгановых, завод «Красный треугольник», корпус фабрики «Красное знамя» и здание РВиА на Хрустальной улице.