В России с 1 марта на вывесках разрешат только зафиксированные в словаре англицизмы

С 1 марта в России на вывесках, указателях и информационных табличках будет разрешено использовать только те англицизмы, которые внесены в Словарь иностранных слов Российской академии наук. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Согласно закону, вступающему в силу с 1 марта, все вывески и информационные материалы должны оформляться на русском языке. За несоблюдение требований предусмотрены штрафы.

По словам Машарова, англицизмы, зафиксированные в официальном словаре РАН, считаются допустимыми и могут использоваться без ограничений. При этом он отметил, что к русскому языку относятся не все заимствованные слова, а только те, которые включены в Словарь иностранных слов, разработанный Институтом лингвистических исследований РАН.

Если используемого англицизма нет в словаре, его необходимо сопровождать пояснением — например, в скобках или в виде сноски. В качестве примера эксперт привел слово «шопинг», которое отсутствует в словаре и требует разъяснения значения.

Ограничения не распространяются на фирменные наименования и товарные знаки. Кроме того, закон допускает использование на вывесках государственных языков республик и других языков народов России при условии полного соответствия русскоязычному варианту по содержанию и оформлению. Информация для потребителей может размещаться и на иностранных языках, но при обязательном дублировании на русском.