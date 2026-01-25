На периферии антициклона: о погоде сегодня

«Температура воздуха -9…-11 градусов, в Ленинградской области -9…-14. Ветер южный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 января, облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем временами небольшой снег. Ветер южных направлений умеренный. Температура воздуха ночью -15...-17 градусов, при прояснениях местами -19...-21, днем -11...-13. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.