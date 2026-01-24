Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Петербурге планируют расширить сеть бесплатного Wi-Fi

В Санкт-Петербурге продолжается развитие сети бесплатного публичного Wi-Fi — в городе уже работает более тысячи точек доступа.

По словам председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского, пилотный проект по временному расширению городской сети бесплатного интернета SPB_FREE в период новогодних праздников показал высокую востребованность. Проект был реализован совместно с компанией «Ростелеком».

С 30 декабря по 12 января самой популярной точкой подключения стала Дворцовая площадь, на которую пришлось около 10% всех подключений. За две недели пользователи передали более 560 гигабайт данных, сообщает издание «Деловой Петербург».

Бельский отметил, что из-за высокой популярности локации в праздничные дни сеть Wi-Fi там было решено усилить. Пилотный проект подтвердил свою эффективность: за короткий срок были зафиксированы тысячи подключений и значительные объемы трафика. По его мнению, такая социально значимая инициатива заслуживает масштабирования, поскольку стабильный и безопасный доступ в интернет является необходимым элементом современного мегаполиса.

В комитете по информатизации и связи Петербурга уточнили, что дополнительные точки бесплатного Wi-Fi были организованы на базе защищенной проводной инфраструктуры города и компании «Ростелеком». Доступ в сеть обеспечили на общественных пространствах, жилых домах и административных зданиях, а также впервые — на главной городской елке на Дворцовой площади.

Отмечается, что в 2025 году трафик в публичных сетях Wi-Fi в Петербурге вырос почти на 50% по сравнению с 2024 годом. Общее число сессий увеличилось на 170% и достигло 450 тыс., а суммарный объем переданных данных вырос на 200% — до 140 тыс. гигабайт. Одновременно расширилась и зона покрытия сети.

