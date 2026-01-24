«Газпром» перечислил в бюджет Петербурга около 460 млрд рублей налогов за пять лет

Общий объем доходов бюджета Петербурга за пять лет составил 5,17 трлн рублей. Основная часть налоговых перечислений «Газпрома» пришлась на налог на прибыль — 327 млрд рублей. Еще более 100 млрд рублей составили поступления от налога на доходы физических лиц, сообщает «Фонтанка».

В компании отметили, что после переезда структур группы «Газпром» в Санкт-Петербург объем поступлений НДФЛ в городской бюджет значительно увеличился. С 2020 года этот показатель вырос в 2,6 раза и по итогам 2024 года превысил 31 млрд рублей.

Напомним, «Газпром» переехал в Петербург в 2021 году. За пять лет компания направила свыше 60 млрд рублей на реализацию социально значимых проектов в городе, а за период с 2015 по 2025 год объем инвестиций превысил 100 млрд рублей.

В частности, в общественном пространстве «Флагшток» был открыт всесезонный бассейн под открытым небом, который посетили почти 70 тыс. человек. Обзорную площадку и выставочные пространства «Лахта Центра», открывшиеся для посетителей в 2025 году, посетили 214 тыс. человек. С начала нового сезона в ноябре 2025 года «Каток у Флагштока» принял 511 тыс. посетителей.

Компания также завершила строительство базы водных видов спорта с центром общегородских тестирований по выполнению нормативов ГТО у парка 300-летия Петербурга. В настоящее время рядом с «Лахта Центром» продолжается строительство культурно-исторического центра «Парусник Полтава» и Триумфального столпа в честь победы России в Северной войне.