В Петербурге предлагают разработать меры по защите животных от реагентов

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев направил обращение с предложением разработать комплексные меры по уменьшению негативного воздействия противогололедных реагентов на животных, сообщает ТАСС.

«Направил официальное обращение в управление ветеринарии города с просьбой инициировать разработку комплексных мер по снижению вреда противогололедных реагентов для домашних и бездомных животных. Поводом стали не только многочисленные обращения в социальных сетях, но и личные встречи. Во время вечерней прогулки ко мне подошли соседи с собаками: "Здесь больше нельзя гулять — все засыпано химией, а наши собаки болеют онкологией"», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Цивилев отметил, что владельцы домашних животных жалуются на химические ожоги лап, дерматиты, аллергические реакции и случаи отравления у питомцев после прогулок по улицам, обработанным реагентами. В связи с этим в условиях крупного города, где такие вещества применяются повсеместно, особое значение имеют научно обоснованные меры.

Депутат обратился с предложением провести экспертную оценку влияния различных реагентов на здоровье животных, разработать официальные методические рекомендации для владельцев при участии ветеринаров и волонтеров, внедрить дифференцированный подход к их использованию и поэтапно перейти на менее агрессивные альтернативы. Среди приоритетных направлений он также назвал создание добровольного городского стандарта для управляющих компаний и подрядчиков с возможностью получения специального знака качества.