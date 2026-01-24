Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Холодно, местами слабый снег: вот прогноз погоды на выходные

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 24 января, синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом изменится мало. Регион останется под влиянием вытянувшегося с востока барического гребня, в зоне облачной с прояснениями погоды с очагами небольшого снега. При этом по-прежнему заметно холоднее, чем должно быть по календарю.

Lizavetta / Shutterstock.com

«Температура воздуха -10…-12 градусов, в Ленинградской области -9…-14. Ветер южный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 января, облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью -15...-17 градусов, местами до -20, днем -12...-14. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: