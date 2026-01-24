Холодно, местами слабый снег: вот прогноз погоды на выходные

«Температура воздуха -10…-12 градусов, в Ленинградской области -9…-14. Ветер южный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 января, облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью -15...-17 градусов, местами до -20, днем -12...-14. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.