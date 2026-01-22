В Петербург пришли морозы — к выходным обещают -20°С! Это надолго? А мощные снегопады еще будут?

После относительно теплой погоды в Петербург вновь приходят настоящие морозы. Уже в четверг столбик термометра упал ниже -10 градусов, а к выходным ожидается дальнейшее похолодание — до -20. Надо запастись терпением и просто переждать несколько студеных дней? Или это все всерьез и надолго? Будет ли похолодание сопровождаться метелями? И может ли у нас (хотя бы теоретически) намести сугробы высотой в несколько этажей, как на Камчатке? На все эти вопросы отвечает главный синоптик города Александр Колесов.
В Петербург пришло обещанное несколько дней назад похолодание — оно будет сильным?
Ну, смотря что считать сильным. Нас ждет существенное похолодание с ночными температурами до -20 градусов. Дневные будут чуть повыше, думаю, что до -15 градусов (суточный ход температуры у нас сейчас очень небольшой, и изменения между днем не такие значительные). При этом аномально холодной погоды, которая бы уже приняла характер опасного природного явления, у нас быть не должно.
Пик похолодания придется на эти выходные — 24-го и 25-го числа. Потом температура должна чуть вырасти. Впрочем, сейчас в атмосфере происходят достаточно сложные процессы: с юга к нам движется тепло, а с севера — холодные воздушные массы. Что в итоге окажет большее влияние, под влияние каких сил попадет конкретно Петербург, не совсем понятно.
В любом случае все это будет не сейчас, а 28–29 января. Пока же у нас будет холодно. Даже если все это время не будет держаться -20 градусов, температура вряд ли поднимется существенно выше -10.
Откуда такие холода?
Как всегда, дело в атмосферных процессах. Они сейчас выстраиваются таким образом, что к нам начинает вторгаться с востока гребень сибирского антициклона.
В итоге мы видим высокое атмосферное давление, ясное небо, заток холодных воздушных масс. Причем холода идут не только на Северо-Запад, но и в Центральную Россию, в Московский регион. Морозы в эти дни будут везде.
То есть похолодание в Петербурге и обещанные в Москве морозы — «дело рук» одного антициклона?
Именно! Из Сибири через Урал заходит очень морозный воздух. Некоторое время он стоял над территорией Коми и Архангельской области, а теперь распространяется дальше на Запад
Вообще этот антициклон очень большой и охватывает всю Сибирь. Его центр сегодня находится между Обской губой, Тюменью и Екатеринбургом. Там давление 1040 гпа (примерно 780 мм ртутного столба, — прим. Собака.ru).
На западе гребень антициклона распространяется практически до Балтийского моря, а на Востоке — до Якутска. В целом это обычная картина — такие антициклоны зимой всегда стоят над Сибирью. Циклоны идут только севернее — по Баренцеву, Карскому морям или уже южнее.
Раз так, откуда у нас было потепление после январских праздников?
Потому что условия в атмосфере меняются, и те самые гребни антициклона иногда разрушаются. В это время с Балтики пришли теплые воздушные массы, которые принесли повышение температуры в Петербурге, Карелии, Финляндии. В Выборге вообще отмечался 0 градусов.
При этом более южные территории этот процесс не затронул. Поэтому у нас было потепление, а в Псковской, Новгородской, Смоленской областях, в Беларуси сохранялись морозы все это время.
Как долго теперь мы будет мерзнуть?
Холодная погода сохранится до конца месяца. Перспективы какого-то потепления проглядываются в районе 28–29 числа, но о каких именно температурах будет идти речь, пока говорить рано. При этом надо понимать, что затем снова возможно похолодание.
Повышения температуры у нас обычно связаны с обильными снегопадами. Ждать чего-то такого ближе к 28–29 числу?
Сильных метелей пока не ожидается. Сейчас, пока будут стоять морозы, небо будет ясным (антициклон постепенно выдавливает облака на запад). Однако 27–28 числа, когда подойдут более теплые воздушные массы, вполне возможны снегопады, но не сильные. Активных циклонов, которые бы засыпали нас осадками, пока в прогнозе не видно.
В целом с начала года по-настоящему сильных снегопадов мы и не видели. Засыпало несколько дней назад Москву, до нас, конечно, что-то докатывалось, но уже в заметно ослабленном виде. Нам просто повезло — в этот раз холодная воздушная масса стояла не над Ленинградской областью, как обычно, а над Московской.
В итоге главный удар южного циклона пришелся на столицу — холодные воздушные массы столкнулись с теплыми, и на этом контрасте образовались сильнейшие снегопады. Обычно это происходит у нас. Возможно ли, что мы такое увидим где-то в феврале? Да, вполне возможно, однако в ближайшее время ничего такого не ожидается.
Тогда последний вопрос, как раз о сильных снегопадах. Весь интернет обсуждает сугробы высотой в два-три этажа на Камчатке. Хотя бы теоретически, можем ли мы столкнуться с такой проблемой?
Нет-нет, у нас такого точно не будет. Все дело в том, что на Северо-Западе совершенно другая система циклонов. На Камчатку регулярно приходят тропические циклоны, идущие от очень теплого моря. Дальше они упираются в холодную воздушную массу, которая приходит на Дальний Восток под воздействием все того же Сибирского антициклона.
Получается сильный контраст между очень теплым и влажным воздухом с юга и очень холодным с востока. В результате образуются мощнейшие снегопады. Правда, в этом году все сошлось так, что получились не просто высокие, а рекордные значения, даже по меркам Камчатки.
У нас же рекордные снегопады мы видели в конце 2009 года. Тогда в конце декабря за одни сутки выпало 18 мм осадков, а через день — еще 28 мм. В итоге к Новому году в городе был снежный покров в районе 45 сантиметров. Это, конечно же, был коллапс, очень сложное время для городских служб, но ситуация даже близко не была похожа на Камчатку, где снежный покров может достигать нескольких метров.
Просто мы дальше расположены от тропиков и не сталкиваемся с такими теплыми и влажными воздушными массами. Пока они приходят к нам, то уже успевают растерять влагу либо в виде дождей над более южными регионами, либо уже в виде снега над центральными. Поэтому до нас доходит в разы меньше осадков.
