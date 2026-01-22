В Петербург пришли морозы — к выходным обещают -20°С! Это надолго? А мощные снегопады еще будут?

В Петербург пришло обещанное несколько дней назад похолодание — оно будет сильным?

Ну, смотря что считать сильным. Нас ждет существенное похолодание с ночными температурами до -20 градусов. Дневные будут чуть повыше, думаю, что до -15 градусов (суточный ход температуры у нас сейчас очень небольшой, и изменения между днем не такие значительные). При этом аномально холодной погоды, которая бы уже приняла характер опасного природного явления, у нас быть не должно.

Пик похолодания придется на эти выходные — 24-го и 25-го числа. Потом температура должна чуть вырасти. Впрочем, сейчас в атмосфере происходят достаточно сложные процессы: с юга к нам движется тепло, а с севера — холодные воздушные массы. Что в итоге окажет большее влияние, под влияние каких сил попадет конкретно Петербург, не совсем понятно.

В любом случае все это будет не сейчас, а 28–29 января. Пока же у нас будет холодно. Даже если все это время не будет держаться -20 градусов, температура вряд ли поднимется существенно выше -10.