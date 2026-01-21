После аномального тепла в Петербург придут сильные морозы

Сегодня уже похолодало, и средняя температура дошла до -5 градусов, заявил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«Затем начнется дальнейшее понижение. Тут уже можно говорить о том, что похолодание будет достаточно быстрым, скорее всего среднесуточная температура в городе уже завтра понизится на 5 градусов», — добавил синоптик.

Средний фон ночной температуры в Петербурге 22 января составит -10 градусов, 23 января — до -15 градусов, с 24 января — до -20 градусов. В дневные часы будет теплее, небольшой суточный ход в 5 градусов будет наблюдаться.

«Сегодня облаков еще очень много, даже снежинки местами могут пролетать. Но с завтрашнего дня солнце уже должно появиться, а осадки прекратятся. Еще про ветер надо отметить. Пока вторгается антициклон с востока с морозами, ветер будет сегодня и завтра неприятным, достаточно свежим. Основное направление ветра восточное, а скорость 3-8 м/с, но уже завтра к вечеру с установлением морозной погоды ветер ослабеет», — сообщил Колесов.

Морозы прекратятся ближе к 27 января, прогнозируется около -10 градусов, но возвраты холодов еще будут.